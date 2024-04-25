警B4停車場疑開槍自戕 市警局：強化心理諮商與輔導

台北市警局。（資料照）

2024/04/25 22:59

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警中正一分局忠孝西路派出所一名徐姓員警，疑因家庭因素，今天中午在駐地地下四樓停車場開槍自戕。對此台北市警局今天晚上表示，未來會強化員警的心理諮商與輔導，避免憾事再發生。

北市警表示，對於今日發生中正一分局員警自戕憾事，局長張榮興深感遺憾與不捨，除指示應增加員警心理諮商輔導經費外並責請各級幹部多關懷同仁，提升辨識敏感度，發現異狀應積極介入處理，有諮商需求者協助轉介合作諮商機構，並要求謝老師落實巡廻走訪各單位，加強宣導各項諮商管道及諮詢專線，並不定期以電子郵件傳送各項諮商 資源給所有同仁，鼓勵同仁善加運用。

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此外，為使員警能在無受標籤疑慮下求助專業人員，紓解其心理壓力及情緒困擾，北市警設置多元化免費諮商管道，遴聘心理師、精神科醫師提供「身心健康諮詢」及「委外預約諮商」服務，尤其「委外預約諮商服務」，同仁不用再透過謝老師轉介，可以自行向本局合作之諮商機構預約。

北市警強調，另為落實保密機制，個案姓名都以代號取代，晤談資料由心理師或諮商機構留存，不會提供到警察局。相關服務流程及內容也會用保密作法，以提升同仁信賴感及使用意願。

北市警表示，將持續落實建構關懷文化，營造組織互助氛圍，並透過推廣守門人概念、心情溫度計檢測、強化養成教育及在職訓練衛教課程等方式，讓同仁在遭遇挫折或壓力時，能夠自我覺察並尋求資源協助，以更健康的方式來面對及解決問題。

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