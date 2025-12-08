為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮明顯搖晃17秒 氣象署：未來3天留意規模5至5.5餘震

    2025/12/08 21:08 記者蔡昀容／台北報導
    花蓮12月8日晚間7點24分發生芮氏規模5.7地震。（氣象署提供）

    花蓮12月8日晚間7點24分發生芮氏規模5.7地震。（氣象署提供）

    花蓮縣近海今天（8日）晚間7點24分發生芮氏規模5.7地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這次花蓮市3級以上震度歷時17秒，未來3天要留意規模5至5.5餘震，請民眾做好相關防震準備。

    花蓮縣近海規模5.7地震，震央位於北緯23.85度、東經121.65度，即花蓮縣政府南方15.9公里處；地震深度24.5公里，屬於極淺層地震。

    吳健富說，地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞所致，並於花蓮一帶隱沒；該地帶地震深度深、淺都有，這次深度較淺，造成震央附近較大震度，提醒民眾未來3天留意規模5至5.5餘震，做好防震措施。

    吳健富指出，震央附近的花蓮市4級震度歷時7秒，3級震度10秒；花蓮縣鹽寮4級震度7秒，3級震度8秒；南投奧萬大4級震度1秒，3級7秒。國家級警報也在地震發生9秒後發送，警示區域為花蓮縣。

    氣象署歷史資料顯示，此次震央半徑15公里內範圍，1990年迄今累積發生23個規模5.5以上地震，深度多在50公里以內，最大的是去年0403地震，規模達7.1；最近的是去年9月2日規模5.6地震。

    吳健富分析，根據最近10年資料，台灣規模6至7地震每年平均4個，規模5至6地震平均30個；今年已發生4個規模6以上地震，規模5至6連今晚共40個；發生地點為地震好發區域，是正常釋放能量。

    此次地震最大震度，花蓮縣鹽寮、花蓮市、南投縣奧萬大4級。台中市、台東縣、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣3級震度；嘉義縣、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新竹市、新北市、嘉義市、台南市2級震度；高雄市、台北市、基隆市、屏東縣、澎湖縣1級震度。

    花蓮12月8日晚間7點24分發生芮氏規模5.7地震。（氣象署提供）

    花蓮12月8日晚間7點24分發生芮氏規模5.7地震。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播