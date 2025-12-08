花蓮明顯搖晃17秒 氣象署：未來3天留意規模5至5.5餘震

花蓮12月8日晚間7點24分發生芮氏規模5.7地震。（氣象署提供）

花蓮縣近海今天（8日）晚間7點24分發生芮氏規模5.7地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這次花蓮市3級以上震度歷時17秒，未來3天要留意規模5至5.5餘震，請民眾做好相關防震準備。

花蓮縣近海規模5.7地震，震央位於北緯23.85度、東經121.65度，即花蓮縣政府南方15.9公里處；地震深度24.5公里，屬於極淺層地震。

吳健富說，地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞所致，並於花蓮一帶隱沒；該地帶地震深度深、淺都有，這次深度較淺，造成震央附近較大震度，提醒民眾未來3天留意規模5至5.5餘震，做好防震措施。

吳健富指出，震央附近的花蓮市4級震度歷時7秒，3級震度10秒；花蓮縣鹽寮4級震度7秒，3級震度8秒；南投奧萬大4級震度1秒，3級7秒。國家級警報也在地震發生9秒後發送，警示區域為花蓮縣。

氣象署歷史資料顯示，此次震央半徑15公里內範圍，1990年迄今累積發生23個規模5.5以上地震，深度多在50公里以內，最大的是去年0403地震，規模達7.1；最近的是去年9月2日規模5.6地震。

吳健富分析，根據最近10年資料，台灣規模6至7地震每年平均4個，規模5至6地震平均30個；今年已發生4個規模6以上地震，規模5至6連今晚共40個；發生地點為地震好發區域，是正常釋放能量。

此次地震最大震度，花蓮縣鹽寮、花蓮市、南投縣奧萬大4級。台中市、台東縣、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣3級震度；嘉義縣、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新竹市、新北市、嘉義市、台南市2級震度；高雄市、台北市、基隆市、屏東縣、澎湖縣1級震度。

