    首頁 > 國際

    青森外海規模7.6強震 海嘯警報急發 日本政府成立官邸對策室

    2025/12/08 22:47 即時新聞／綜合報導
    日本青森縣外海發生規模7.6強震。（圖翻攝自日本氣象廳）

    日本青森縣外海發生規模7.6強震。（圖翻攝自日本氣象廳）

    今天（8日）晚間10點多，日本本州最北部青森縣發生芮氏規模7.6強震，周邊地區已發布海嘯警報！

    根據日本氣象廳資訊，當地時間8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分），青森縣東海岸附近發生芮氏規模估計7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，感受到最大震度的青森縣，震度超過6級。

    目前氣象廳已針對北海道中部太平洋沿岸、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警告，疾呼當地居民儘速撤離。最新消息指出，第一波海嘯即將抵達，日本政府緊急成立官邸對策室。

    8日晚間11點33分（台灣時間8日晚間10點33分），青森縣外海又發生規模5.6餘震，最大震度3級。

    日本青森縣外海發生規模7.6強震。（圖翻攝自USGS）

    日本青森縣外海發生規模7.6強震。（圖翻攝自USGS）

