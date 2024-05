揭武漢封城遭囚4年 中國公民記者張展「無語」報平安

2024/05/26 14:02

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中國公民記者張展2020年因報導武漢肺炎(COVID-19,新型冠狀病毒病)人傳人真相及武漢封城遭中國當局判囚4年,近日刑滿出獄,22日他首度露面透過影片報平安,感謝各界的關心和幫助,但也表示自己「真不知道要說什麼」。

綜合外媒報導,中國公民記者張展2020年親赴武漢,調查報導武漢肺炎(COVID-19,新型冠狀病毒病)人傳人及封城真相,遭中國當局逮捕並依「尋釁滋事罪」判處4年徒刑。

請繼續往下閱讀...

張展22日透過「張展關注組」發起人王劍虹X社群平台發布影片,首度露面報平安。片中他身穿粉紅色衣物,向鏡頭揮手表示已於13日上午5點被警方送至上海兄長家,感謝各界幫助和關心,希望大家都好。

然而,張展片末也直言自己的「無語」表示,「真不知道要說什麼」,4年囹圄盡在不言中。

據悉,《自由亞洲電台》(RFI)此前曾引述知情人士指出,張展出獄後可能會和家人一同被帶往某處監視,雖有小範圍自由活動空間,但短期內仍恐無法和外界聯繫。

張展在獄中曾進行多次絕食抗議,體重一度跌至40公斤,遭獄方強制插管灌食。張展親友也在其出獄前也疑似曾遭施壓,不敢為他接風。

【Press release:#ZhangZhan has left prison】

Beijing time 22:16, Tuesday 21 May 2024



Today, we finally received confirmation that Zhang Zhan @consultorzhang has been released from prison. However, she only has limited freedom.



In a short video recording provided by an… pic.twitter.com/sZk10FJQXw