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揭武漢封城遭囚4年 中國公民記者張展「無語」報平安

中國公民記者張展因調查報導武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）人傳人及武漢封城真相遭囚4年，近日刑滿出獄首度露面「無語」報平安。圖左為2020年、圖右為2024年後張展。（圖擷取自Ｘ社群，本報合成）

中國公民記者張展因調查報導武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）人傳人及武漢封城真相遭囚4年，近日刑滿出獄首度露面「無語」報平安。圖左為2020年、圖右為2024年後張展。（圖擷取自Ｘ社群，本報合成）

2024/05/26 14:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國公民記者張展2020年因報導武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）人傳人真相及武漢封城遭中國當局判囚4年，近日刑滿出獄，22日他首度露面透過影片報平安，感謝各界的關心和幫助，但也表示自己「真不知道要說什麼」。

綜合外媒報導，中國公民記者張展2020年親赴武漢，調查報導武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）人傳人及封城真相，遭中國當局逮捕並依「尋釁滋事罪」判處4年徒刑。

張展22日透過「張展關注組」發起人王劍虹X社群平台發布影片，首度露面報平安。片中他身穿粉紅色衣物，向鏡頭揮手表示已於13日上午5點被警方送至上海兄長家，感謝各界幫助和關心，希望大家都好。

然而，張展片末也直言自己的「無語」表示，「真不知道要說什麼」，4年囹圄盡在不言中。

據悉，《自由亞洲電台》（RFI）此前曾引述知情人士指出，張展出獄後可能會和家人一同被帶往某處監視，雖有小範圍自由活動空間，但短期內仍恐無法和外界聯繫。

張展在獄中曾進行多次絕食抗議，體重一度跌至40公斤，遭獄方強制插管灌食。張展親友也在其出獄前也疑似曾遭施壓，不敢為他接風。

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