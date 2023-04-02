強脫女經理內褲 老牌醬油廠董事長特助：我要強暴你囉

台南老牌「東成醬油」董事長孫婿兼特助周子敬強制猥褻旗下企業的女經理，把女經理載到旅館，強行扒掉內褲、絲襪，辯稱是婚外情，一審仍被判10個月徒刑。（情境照）

2023/04/02 07:51

首次上稿 06:37

更新時間 07:51

〔記者王捷／台南報導〕台南「東成醬油」是超過半世紀的老品牌，竟傳出董事長孫婿兼特助周子敬強制猥褻旗下關係企業的女經理，把人載到旅館，強行扒掉內褲、絲襪，並說「我要強暴你囉」！但周男辯稱是婚外情，「強暴」是男女間的情趣；法官認為，被害人是擔心工作受影響，才沒有第一時間求助，判周男10個月徒刑。

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周子敬2021年2月某日晚上9點多聯絡這位女經理，把對方載到旅館，強脫她的鞋子、外套，要求女經理伸舌頭親吻，女經理抗拒，多次以「月經來」為由試圖脫身，還悄悄用手機錄音蒐證；周子敬被女經理指控強脫內褲跟絲襪，聞到血腥味後，還要女經理洗過澡才能回家，並趁女經理洗澡時看她的手機。

女經理擔心手機錄音被發現，從浴室衝出來搶回手機，連裙子都來不及穿，就用外套圍住下半身，搭計程車去派出所，而周子敬開車追到派出所，聲稱要把裙子還給女經理，警員當下關心女經理，但她沒有向警員求助，翌日又跟周子敬去旅館。

南檢提出公訴後，台南地院在今年1月4日檢驗當時的錄音，周子敬辯稱，2020年他與女經理婚外情被妻子抓到，想結束關係但不容易，還有曖昧，案發那天與妻子吵架，心情不好才找女經理出來，當天女經理的反應，讓他覺得很納悶，以為她在「玩」，是兩人間的「情趣」。

但是，法官認為周子敬提出的「婚外情」說，難認定是有利證據，女經理也多次說「不喜歡強迫的」，律師雖然主張，當下女經理到派出所沒有求助，可見沒有猥褻事件，不過這是女經理礙於周子敬的身分，擔心自己工作受影響才沒求助。

南院在審查證據後認為，即使周子敬與女經理兩人可能交情不淺，可以互相吐露心聲，但無視女經理多次拒絕與抗拒做出猥褻行為，女經理最後離職，遭人非議，不願與周子敬和解，因此判十個月徒刑，全案可以上訴。

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