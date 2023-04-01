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    體壇醜聞 國家教練承認性侵奧運奪牌選手 被判刑2年3月

    某國家級競賽運動教練被控2年半內涉嫌性侵自己一手栽培的奧運奪牌選手共16次。示意圖，非當事人照片。（資料照）

    某國家級競賽運動教練被控2年半內涉嫌性侵自己一手栽培的奧運奪牌選手共16次。示意圖，非當事人照片。（資料照）

    2023/04/01 20:50

    〔記者黃美珠／新竹報導〕體壇醜聞！某N姓國家級的競賽運動教練被控，2年半內涉嫌性侵自己一手栽培的奧運奪牌選手共16次，還造成被害人一度與之發展成為男女朋友關係。事隔10幾年後，當事人突然察覺這段關係並不正常，也深深因此受創所以提告。N男承認曾經在她國三時於教練休息室性侵對方。新竹地院依性侵害未滿16歲少女、藉勢性交等罪，論處N男有期徒刑2年3月，且不得緩刑。

    判決書指出，N姓任職於北部某國中，透過學校組織某重點發展的競賽運動，培訓具有資質的女學生參賽，且因治軍嚴格，先後培養出多名世界知名選手，一時聲名鵲起。

    但是，N男被控，涉嫌從在2010年4月起到2012年9月，不僅趁著帶隊出外參賽的機會，藉口賽後檢討等，單獨約被害人到參賽入住的旅館教練休息室性侵，甚至在自己校內的教練休息室內也關起房門性侵害被害人。

    其中2010年4月在台東登場的全國中等學校運動會，被害人因表現失常，排名賽成績不理想導致N男不悅，被害人為求N男息怒，主動去教練房間用陪睡道歉，被害人向法官坦言當時是「為了讓他不要那麼生氣，就跟他發生性交」。

    判決書指出，被害人從國三開始就多次被教練叫進教練休息室內跟他發生關係，「最頻繁的時候每週會有2到3次，每個月至少1次」。

    起先會跟N男發生關係是因為他是教練，也希望自己成績更好，所以在認知上覺得不要違抗教練，這樣在體罰上可以輕一點，使用訓練器材上也比較不會被刁難。

    被害人告訴法官，事實上訓練向來嚴格的N男，也確實因為她跟他發生性行為後就會變得比較不嚴厲，但是還是會有體罰。後來她上了高中，跟和N男的關係也轉變成為男女朋友，期間也有多次發生性行為，這樣的關係一直維持到她大二的時候。

    N男對法官坦承他有在學校教練休息室內跟被害人發生性行為，但並沒有藉勢強迫女方。

    N男辯護律師則主張，甲女應是基於對N男的尊敬或好感，才會願意跟他發生性關係，N男絕對沒有藉勢跟被害女學生性交，還替N男爭取緩刑。

    院方認為，N男身為教練，本應克盡職責，提供甲女穩妥成長的訓練環境，盡力照護甲女身心之健全發展，然其竟悖逆倫常，對斯時年幼之甲女為上開犯行，造成甲女身心受創，足以影響甲女健全之人格發展，惡性非輕。

    不過因為檢方起訴的16次N男犯行，後面7次都是發生在被害人年滿16歲以後且跟N男交往中、或在境外發生等理由，諭知無罪或公訴不受理，所以最後只論處前面9次，判N男有期徒刑2年3月，但不得緩刑。

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    國家級的競賽運動教練性侵自己栽培的選手，被新竹地院判處2年3月徒刑。（資料照）

    國家級的競賽運動教練性侵自己栽培的選手，被新竹地院判處2年3月徒刑。（資料照）

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