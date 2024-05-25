假投資鎖定口袋深退休人士連環騙 自認股神跟進也被詐2千萬元

假股市投資詐騙集團，近期鎖定口袋深的退休人士，刑事局提醒民眾，謹防受騙。（圖由刑事局提供）

2024/05/25 15:54

〔記者邱俊福／台北報導〕假股市投資詐騙集團，近期鎖定口袋深的退休人士，誘騙下載投資軟體，儲值匯款投資後，先期刻意營造獲利，且確實讓其領回數十萬元，讓被害人深信不疑下，掏出千萬鉅額加碼投資，此時對方便以要補稅等各種理由，不再出金，終至慘賠出場。新北市1名8旬退休陳姓老翁，雖自認是股市常勝軍也因此遭詐高達2000萬元，刑事局今提醒民眾，謹防受騙。

刑事局表示，今年2月間，陳姓老翁在臉書廣告上看到詐團刊登的某股市名人Line連結，因認為自己對投資股票深具信心，便加對方Line想要交流切磋，對方卻轉介紹女助理「莉」，說是要跟陳翁多學習。由於對方照片可人，聲音甜美，甚討陳翁歡心，經過1個月後，「莉」給陳男介紹1個APP，表達是集眾多股市名人資金經心佈局的投資軟體，只要儲值投資一定賺錢。

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隔月起，陳翁分次先陸續以面交或匯款方式儲值約300萬元，買進APP中的飆股，也把當中自認獲利的股票賣出，順利出金2次共68萬元，而其他尚未賣出於「APP裡的」飆股，均有如神助般天天漲停。陳翁於是陸續分次加碼儲值共約1000萬元。

4月間，「莉」發現陳翁口袋深，又介紹另位股市女助理，對方向陳翁推薦同樣的另個股市投資APP，陳翁又再加碼1000萬元。結果此後陳翁欲獲利了結，對方便以「要補稅」、「金管會介入調查」等塘塞，陳翁才驚覺有異，向警方報案。

另桃園市1名8旬許姓老翁也是今年2月遭遇同樣投資詐欺手法，儲值30萬元後無法將獲利40萬元出金憤而報警，結果報案後詐團女助理持續與許翁聯絡，表示是匯款疏失，並真的匯給許翁40萬元，許翁因此以為是誤會，還把告知是詐欺的人都罵了一頓，並赴派出所要去撤銷報案，員警再提醒確實是詐騙，但許翁不信，之後分次儲值近2000萬元，上月底才驚覺這真的是一場騙局。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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