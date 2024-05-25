慟！雲林男阿里山公路墜崖600米 搜救12天找到遺體

阿里山公路墜崖事件，歷經12天搜救終將遺體吊掛上來得以回家。（嘉義縣警方提供）

2024/05/25 18:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台18線阿里山公路68.8公里處，5月14日中午發生雲林男性墜崖事件，嘉義縣警、消投入大量人力搜索，但因地形險峻，斷崖深約600公尺，一直沒有進展，經山地義警、義消動員大批人員做地毯式搜尋，終在24日中午發現已死亡多時的墜崖者，今天家屬請來大型吊車將屍體吊上阿里山公路，死者魂斷阿里山12天終於可以回家。

竹崎警分局指出，竹崎分局樂野所所長劉光浩於5月14日中午12時許接獲友人電話，表示在阿里山公路68.8公里處有一名男子，站在護欄護欄外，不像是拍攝風景之遊客，十分怪異，劉光浩立即通知線上巡邏警力前往查看，巡邏警力現場來回查看未發現有男子在路邊，但是發現路旁芒草有被壓過的痕跡，警方趕緊調閱阿里山公路路況監視器，發現有一名男子從路旁墜谷而下，立即通知嘉義縣消防局及救難人員義消、山警等單位到場搜救，但經嘉義縣消防局及救難人員、義消搜救多日，並使用空拍機擴大搜尋，都未發現該男子蹤影。

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後續有多個民間搜救協會也持續進行搜救但均未尋獲，警方持續調閱路口監視器發現該男子，獨自一人騎乘機車至阿里山，將該機車停於阿里山公路旁停車場並以徒步方式行走約2公里多的路程，至案發處墜谷而下。

山地義警大隊長汪之龍及前山地義警大隊長浦進明等人至現場勘查後，認為該男子墜谷後，應該無法行走移動，仍在現場，遂發動阿里山鄉鄒族原住民山地義警於該男子頭7（5月21日）進行搜救，警、消、山警、義消等單位人員，以徒步方式下切懸崖300公尺處搜尋，但仍未發現。

搜救行動後經汪大隊長等山地義警檢討搜救區域及可能掉落位置後，認為該男子應該在山崖更深處，5月24日山地義警汪大隊長及前山地義警大隊長浦進明再次召集阿里山鄉更多名山地義警、義消繼續下切懸崖約500、600公尺後，終於在懸崖下方麻竹園內發現該男子遺體，並於今（25）日將遺體以背負方式，背至繩索下放之端末，再以繩索拉上，最後到達吊車可以吊掛之位置，利用吊車吊至地面，在場家屬見遺體上來後痛哭失聲，泣說「要帶您回家了」，氣氛哀戚。

警方表示，死者為60年次男性雲林人，事故原因還在調查。

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阿里山公路墜崖事件，搜救任務歷經12天終於找到遺體。（嘉義縣警方提供）

阿里山公路墜崖事件，歷經12天搜救終於找到遺體。（嘉義縣警方提供）

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