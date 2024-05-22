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阿里山公路傳男子墜崖 義警、消週五將再搜尋

嘉義縣山地義警、義消執行阿里山公路墜崖事件搜救。（汪之龍提供）

嘉義縣山地義警、義消執行阿里山公路墜崖事件搜救。（汪之龍提供）

2024/05/22 12:11

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台18線阿里山公路68.8公里處5月14日中午發生男子墜崖事件，嘉義縣阿里山鄉的山地義警、義消昨天早上總動員加入搜尋行列，在險惡峭壁上開路搜索，到中午時分聞到疑似屍臭味，但因天候不佳被迫中斷任務，義警大隊長、阿里山鄉代會副主席汪之龍表示，已經鎖定目標區域，將於週五再度集結進行搜尋。

嘉義縣消防局是在5月14日中午12點43分接獲縣警局勤務指揮中心轉報，指稱台18線68.8公里處疑似有人墜崖，經調閱公路單位在附近的監視器，看到有位男子掉下去，但看不出年紀及為何掉落；經警方沿途搜查，在66公里附近找到一部疑似墜崖男子遺留的機車，連絡其雲林縣沿海地區的家屬到場協助調查，證實該男子已失聯，隨即由家屬通報協尋人口。

嘉義縣消防局特搜人員在5月18日中午1點半結束黃金救援時間任務，但阿里山、奮起湖消防分隊在警方及山地義警、義消仍持續搜尋中，唯因墜谷現場深度達300公尺，而且峭壁地形險峻，加上崖壁草叢比人還高，都增加搜救難度，毫無進展。

汪之龍指出，家屬泣求「死要見屍」，因而號召山地義警、義消合計約20人，昨天早上開完行前會議後，兵分多路攀降下去找尋，但因草比人高前進困難，只能逐一開路，致搜索進度十分緩慢，不過到中午時分有所突破，看到散落物與聞到疑似屍臭味，但這個時候下起雨來，為人員安全起見先行撤離，而且天候狀況愈來愈惡劣，只好宣布取消下午的任務。

汪之龍說，雖然沒有找到人，但還不致於「無功而返」，因為在大家的努力之下，已能確認目標可能在哪裡，由於逢採筍農忙期，這兩天先讓大家回工作崗位割筍，後天再集結，並請求消防單位出動吊臂車協助，將採繩索垂降方式到凹溝目標區搜尋，希望可以幫家屬圓夢。

嘉義縣山地義警、義消執行阿里山公路墜崖事件搜救。（汪之龍提供）

嘉義縣山地義警、義消執行阿里山公路墜崖事件搜救。（汪之龍提供）

嘉義縣山地義警、義消在阿里山公路峭壁開路搜尋。（汪之龍提供）

嘉義縣山地義警、義消在阿里山公路峭壁開路搜尋。（汪之龍提供）

嘉義縣山地義警、義消在阿里山公路峭壁開路搜尋。（汪之龍提供）

嘉義縣山地義警、義消在阿里山公路峭壁開路搜尋。（汪之龍提供）

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