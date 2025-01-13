為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無懼鬧鬼傳聞 石破茂夫婦正式搬進日本首相公邸

    位於東京千代田區的日本首相公邸。（擷取自日本首相官邸官網）

    位於東京千代田區的日本首相公邸。（擷取自日本首相官邸官網）

    2025/01/13 16:37

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相公邸因鬧鬼傳聞長期被首相們敬而遠之，前首相安倍晉三（第二任期）及菅義偉均選擇不入住，直到岸田文雄上任，才成為9年來首位入住公邸的日本首相。現任首相石破茂自去年10月上任以來，直到公邸裝修工程結束，他昨日終於正式搬進公邸。

    綜合日媒報導，石破茂夫婦昨（12）日傍晚乘坐公務車前往超市採買食材，隨後抵達位於東京都千代田區永田町二丁目3番1號的首相公邸，並首次在此過夜。他表示，自己是看《小鬼Q太郎》漫畫長大的世代，「不怎麼害怕鬼」。

    石破茂自去年10月1日上任後，雖曾在首相公邸開會，但一直住在東京赤坂地區的眾議院議員宿舍，每天往返首相官邸通勤辦公。日本首相住所分為「官邸」與「公邸」，兩棟建築相鄰，2002年完工的「官邸」是作為辦公場所，「公邸」則於1929年落成，起初是官邸，後在新官邸啟用後轉為首相住所。

    首相公邸曾發生兩次軍人武裝政變，1932年的「五一五事件」，時任首相犬養毅遭少壯派軍官刺殺身亡；1936年的「二二六事件」又有年輕軍人試圖刺殺時任首相岡田啟介，雖然岡田僥倖生還，但其妹夫不幸喪生。自此，公邸開始流傳不少靈異事件，導致多名首相對其避而遠之。

    日本首相石破茂，資料照。（歐新社）

    日本首相石破茂，資料照。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播