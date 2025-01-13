「88會館」郭哲敏可回家過年！法院裁定2億交保須配戴電子腳環

88會館負責人郭哲敏。（資料照）

2025/01/13 17:04

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女友錢帥君未到場！郭哲敏2億元交保 眼神疲憊離開地檢署

〔記者王定傳／新北報導〕「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億元、從事地下匯兌洗錢217億元，日前經歷兩度獲釋又兩度被押後，因他所涉案件已辯論終結，全案定於5月宣判；新北地院合議庭今裁定，郭哲敏以2億元交保，並須限制出境、出海及住居，另須遵守接受電子腳環及居家讀取器的科技設備監控8月，並應於每日上午9時、晚間9時，在限制住居處持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心各1次，若未能於本月24日前提出保金，即自1月29日起延長羈押2月；郭哲敏目前正在辦理交保中。

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新北地檢署將抗告

郭哲敏的親信張旭昇也獲2千萬元交保，同樣須限制出境、出海及住居，另須遵守接受電子腳環及居家讀取器的科技設備監控8月，並應於每日上午9時、晚間9時，在限制住居處持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心各1次，若未能於本月24日前提出保金，即自1月29日起延長羈押2月。新北地檢署今日表示，將提起抗告。

郭哲敏2022年被控洗錢等犯罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月1度獲交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，直到11月8日再獲交保。

檢方二度抗告成功，新北院11月間裁定兩人仍交保，但保金各加一倍，檢方三度抗告，高院又撤銷發回更裁，地院11月27日再度開庭後裁定兩人回復羈押禁見，由法警上銬押回看守所，並自去年29日起延押禁見2個月。

新北院上週五辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑15年、負責金流的帳房杜韋蓁求刑12年、張旭昇求刑10年，定於5月29日宣判。

由於全案已審結，合議庭審酌檢察官所提2人具保金額、相關強制處分及施以科技監控的意見，及2人涉案情節、身分、地位、資力、羈押期間等情，認2人如能提出如上所示保證金供擔保，並為相關防逃措施，對2人應有相當程度的心理約束力，而得予停止羈押。

合議庭並考量2人犯嫌重大，所涉銀行法部分法定刑亦重，且可知郭哲敏有相當資產、張旭昇案發後亦有長期未到案事實，均有限制出境、出海及限制住居原因及必要；另外，我國四面環海，存有偷渡出海潛逃危險，為確保日後審理及執行程序順利進行，認有併命2人遵守接受電子腳環、居家讀取器及定期以個案手機向科技設備監控中心報到等科技設備監控的必要。

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