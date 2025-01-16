石門區公所粉專辱罵民進黨「分裂台灣」 公所聲稱「帳號被盜」

新北市石門區公所粉專今（16）日被發現在新聞粉專下留言批評民進黨，稱「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者」，區公所聲稱為小編被盜帳號。（翻攝李宇翔臉書）

2025/01/16 18:12

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市石門區公所粉專今（16）日被發現在新聞粉專下留言批評民進黨，稱「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者」，區公所聲稱為小編被盜帳號，民進黨籍市議員李宇翔質詢市府研究發展考核委員會主委林豐裕，質疑市府網路防火牆根本沒有發揮作用。林豐裕表示，若資訊被侵害，系統會告警，目前沒有接獲通知，據掌握為離職員工。李宇翔則批評區公所說謊。

爭議公開留言出現在新聞媒體粉專，留言指出，「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者，沒有冥盡擋，台灣會更好！」引發綠營市議員不滿。

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市議員鄭宇恩說，她善盡職責求證，區公所說辱罵留言是帳號被盜用，並非現職公務人員所為。鄭宇恩質疑，平常有使用粉專的人都會知道，粉專不同小編的使用痕跡在後台是可以查詢的，要求市府徹查，以督促公務資源的運用落實行政中立，若確實遭盜用，為善盡公務資訊安全考量，更應該要追查到底。

李宇翔則批評，「可以這樣在上班時間當網軍喔？石門區公所的最新回應是粉專帳號被盜，這種爛理由到底想騙誰啊」、「報案單在哪裡？」

李宇翔也質詢林豐裕、民政局長林耀長此事，林豐裕答詢表示，據悉是離職員工，需釐清事件發生是否為使用公務網路，還要再調查一下，不過市府公務網路若被侵害，系統都會告警，目前研考會沒有收到系統告警。李宇翔則進一步質疑石門區公所「帳號被盜」的說法是說謊。

石門區公所回應，自從金山小編事件發生後，公所設立多個小編，其中一個小編的身分被駭客盜取，導致駭客能切換石門區公所的帳號留言，公所嚴厲譴責駭客所為，要求所有小編更改密碼，並至警察局報案，對於此事造成外界紛擾表達歉意。

新北市石門區公所聲明臉書帳戶遭盜用。（擷取自新北市石門區公所臉書）

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