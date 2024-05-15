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阿里山公路1男護欄旁消失疑墜谷 警消連2天垂降、空拍未見蹤跡

搜救人員今持續自男子失蹤處以繩索方式垂降搜尋。（嘉義縣消防局提供）

搜救人員今持續自男子失蹤處以繩索方式垂降搜尋。（嘉義縣消防局提供）

2024/05/15 19:03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕雲林縣一名53歲男子14日騎機車到阿里山公路68.7公里附近，被民眾目擊站在護欄邊，不料民眾一轉頭，男子疑墜落山谷、消失無蹤，嘉縣警消接獲報案昨、今連2日搜索，人員以繩索垂降及由下往上搜尋，還出動空拍機，然而因山坡陡峭，芒草叢生，搜尋行動至今傍晚6點，還未發現男子蹤影。

嘉縣消防局14日中午12點43分接獲報案，男子疑似跌落地點為阿里山公路68.7公里處，該處山谷深約300公尺、十分陡峭，沿途都是芒草雜木，增添搜尋救援困難。

縣消第三大隊大隊長陳南合表示，消防局搜救人員分2組進行搜索，以繩索下降方式由上而下，另一組由下而上搜索，另出動無人機空拍協尋，然而芒草長得很高，斜坡又陡，若失蹤民眾被芒草遮住很難發現，搜救人員大聲呼喊也都無人回應，途中發現疑似失蹤者的拖鞋，由於天色昏暗，經與家屬說明，搜尋行動到傍晚6點，明天早上再繼續搜尋。

竹崎警分局表示，今與公路局雲嘉南區養護工程分局、林業及自然保育署嘉義分署人員等協助消防人員搜尋，未發現墜谷民眾蹤跡。初步了解，53歲男子為雲林人，騎乘機車停放於迷糊步道停車場，為何自行騎車到嘉義山區，待尋獲男子進一步釐清。

嘉義縣消防局搜救人員以繩索方式垂降搜尋男子蹤影。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局搜救人員以繩索方式垂降搜尋男子蹤影。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局出動無人機空拍協尋。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局出動無人機空拍協尋。（嘉義縣消防局提供）

搜救人員垂降搜尋。（嘉義縣消防局提供）

搜救人員垂降搜尋。（嘉義縣消防局提供）

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