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各縣市消防隊瘋16蹲 竹市中山消防隊挑水袋繩挑戰

各縣市消防隊瘋16蹲，新竹市消防局中山消防分隊也拍影片挑水袋繩挑戰16蹲的深蹲體能訓練。（記者洪美秀翻攝）

各縣市消防隊瘋16蹲，新竹市消防局中山消防分隊也拍影片挑水袋繩挑戰16蹲的深蹲體能訓練。（記者洪美秀翻攝）

2024/05/25 15:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕最近流行的16蹲是台灣男子團體Energy最新發行單曲《星期五晚上》裡的舞蹈動作，因舞步必須搭配節拍，連續做出16次蹲跳，對體力、肌力要求相當高，也成為藝人及政治人物和學校老師團體爭相挑戰的神曲，而前幾天也因有消防員全副消防裝挑戰16蹲暴紅，也引發各縣市消防分隊也接力挑戰。新竹市消防局中山消防分隊今天也發出挑戰16蹲的影片，由消防員著打火消防重裝備挑著水袋繩進行16蹲深蹲，影片一出也吸引網友留言打氣鼓勵。

由Energy團員牛奶（葉乃文）、書偉（張書偉）、Toro（郭葦昀）、坤達（謝坤達）、阿弟（蕭景鴻）5人平均年齡超過42歲的歌曲，MV上線後，這段高難度的16蹲舞步很快在粉絲間引發熱議，也引發16蹲的接力挑戰，有的改編舞步，有的是長輩版16蹲，近期暴紅的是各縣市消防隊著打火消防衣負重挑戰16蹲，新竹市消防局中山消防分隊也以這首歌星期五晚上進行體技能訓練，並說要跟風一下很紅的16蹲，粉專小編也下註，原來難的不是體力，是韻律，更邀請大家來體驗消防員的深蹲版16蹲，一起16蹲及深蹲救台灣。

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