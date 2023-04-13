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    專挑女臨演下手！法國影帝遭控猥褻13名女性

    法國獨立調查媒體Mediapart週二披露，法國影帝傑哈德巴狄厄性騷、猥褻共13名女性。資料照。（美聯社）

    法國獨立調查媒體Mediapart週二披露，法國影帝傑哈德巴狄厄性騷、猥褻共13名女性。資料照。（美聯社）

    2023/04/13 15:47

    〔即時新聞／綜合報導〕一家獨立調查媒體週二（11日）披露，代表作為《大鼻子情聖》的法國影帝傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）遭指控性騷、猥褻共13名女性，且受害者多是勢單力薄的臨時演員，傑哈德巴狄厄迄今矢口否認犯下任何罪行。

    據《美聯社》報導，法國獨立調查媒體Mediapart週二（11日）指出，大部分指控發生於2004年至2022年之間，地點多在電影拍攝現場，且沒有任何一位受害者採取法律行動。

    2015年電影《Big House》拍攝過程中，據稱傑哈德巴狄厄撫摸了3名臨時演員。其中1位當時24歲的女演員向Mediapart匿名控訴，「我感覺他的手指快要滑進我的內褲」。

    2008年喜劇片《Disco》中，當時26歲的臨演達拉斯（Hélène Darras）同樣蒙受其害。達拉斯稱傑哈德巴狄厄不斷在片場抓著她的臀部，但她當下因「不願與選角導演為敵」而選擇沉默。事隔14年後達拉斯強調：「我們必須挺身而出，因為電影界到處都是傑哈德。」

    其餘的受害者，無論是女演員、外景助理或工作人員，紛紛埋怨傑哈德的言論粗俗、呻吟聲和「不安分的雙手」，但多數人卻保持沉默。Mediapart引用1位演員的說法表示：「人們很害怕。當我告訴同事和朋友，決定接受Mediapart的採訪時，人們的一致反應竟是『你瘋了嗎？』。」

    針對Mediapart的指證歷歷，傑哈德巴狄厄僅透過律師回應：「本人正式否認所有涉及刑法的不實指控。」現年74歲的傑哈德是法國最著名的男星之一，此前曾有1名女演員控訴傑哈德於2018年對其性侵得逞，全案於2020年12月展開調查，相關程序仍在進行中。

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