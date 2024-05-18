危機！南韓醫院開出年薪600萬招聘兒科醫師 3個月無人應徵

南韓醫療陷入人力危機，京畿道醫療院安城病院開出年薪2.6億韓元招聘兒科醫師，孰料3個月都沒人應聘。安城病院示意圖。（圖擷自京畿道醫療院安城病院官網）

2024/05/18 13:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府日前宣布醫學院擴招學生，引發實習、住院醫師罷工抗議，醫學院教授也紛紛請辭力挺，造成人力危機，京畿道醫療院安城病院開出年薪2.6億韓元（約新台幣617萬元）的待遇招聘兒科醫師，孰料3個月以來沒半個人來應聘。

據《韓聯社》報導，安城病院獲得安城市政府資金補貼後，去年10月18日起開始提供「小兒靑少年科」夜間看診服務，醫院裡原本有3名專科醫師，但其中1人在2月突然離職，另1人則是從大學教學醫院調派來，期滿之後就回去了。

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安城病院在僅剩1名兒科專科醫師的狀況下，不得不從3月4日起中斷夜間看診，過去調派人力支援的大學醫院，由於大量住院醫師罷工後抽不出多餘人手，因此也愛莫能助。

安城病院從2月開始到各大網站發布徵人啟事，並且在醫生經常使用的招聘平台購買3個月的廣告欄位，一共花了198萬韓元（約新台幣4.7萬元），但至今完全沒有任何詢問電話打過來。

安城病院表示，目前除了持續向大學醫院求助外，也正在和獵人頭公司接洽，希望能找到兒科醫師前來看診。

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