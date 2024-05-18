學費、房租難應付 美加州大學生「以車為家」

房價、學費雙漲，美國加州大學生傳被迫住在車上才能負擔就學成本。（圖擷取自《CBS》新聞）

2024/05/18 11:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國大學學費、房租雙漲，加州北部傳出州立大學學生開始被迫住在各式車輛中，以降低取得大學學位的成本負擔。

據美國《CBS》報導，位於加州北部洪堡阿克塔（Arcata）的洪堡理工州立大學（Cal Poly Humboldt）近年掀起一股風潮，原本就已必須負擔高昂學費的學生，在房租租金高漲的逼迫下，開始選擇住在露營車（RV）等其他車輛中。

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新聞系學生巴特菲爾德（Brad Butterfield）即是其中一名選擇住在露營車上的學生，他受訪時表示，並不覺得自己無家可歸，但在法律定義上他確實沒有居所。

巴特菲爾德指出，這已成為學生應付高昂大學學費的常態，（住在車上）相較之下很便宜，也是他得以就學的唯一方式。他說：「如果不這麼做，我根本不可能在這（讀書）。」

這些選擇住在車上的學生此前可以將他們的「套房」停在校園中，但校方選擇在2023年11月選擇禁止在校「隔宿露營」，因此他們被迫在校園外遊牧，找尋過夜的停車地點。

環境科學及管理學系的應屆畢業生蒙地爾（Maddy Montiel）住在RV上，但她與翻修20年校園巴士以居住的生物系學生凱莉（Carrie）也指出，新制實施後在校園中被趕來趕去，出了校園換被市府趕，著實令人疲乏。

凱莉表示，最大的壓力來源其實每天晚上必須擔心停車的地點是否安全。她強調，隨著高昂房租以及調漲的學費，這已經成為「人道危機」。

據悉，加州州立大學（CSU）系統各分校去年9月通過調漲學費，預計在五年內調漲34%，以2024至2025年度學費為例，學生一年不包含宿舍等開支需繳納美金6084元（折合台幣約19.5萬元）。

根據加州大學洛杉磯分校（UCLA，與CSU系統不同）2020年統計，CSU系統各分校每10名學生就有1人曾經無家可歸。

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