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中國農業部長落馬被查 唐仁健3月還拍胸脯農產數據可信

中國農業農村部長唐仁健3天前還出席公開活動，18日卻被點名涉嫌「嚴重違紀違法」，宣告落馬！圖為唐仁健3月上旬出席兩會，還對外公開釋疑「糧食產量的數字真實可靠、完全可信」，如今卻自身難保。（圖擷取自新華社影片）

中國農業農村部長唐仁健3天前還出席公開活動，18日卻被點名涉嫌「嚴重違紀違法」，宣告落馬！圖為唐仁健3月上旬出席兩會，還對外公開釋疑「糧食產量的數字真實可靠、完全可信」，如今卻自身難保。（圖擷取自新華社影片）

2024/05/19 11:18

相關新聞請見：

中國農業農村部長唐仁健 突傳落馬被查

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業農村部長唐仁健落馬！中共中央紀委國家監委網站昨天（18日）通報身兼農業農村部黨組書記的唐仁健涉嫌「嚴重違紀違法」，正接受「審查和調查」。他3月在兩會期間面對外界質疑還公開保證農產統計數據「真實可靠、完全可信」，如今自己都像泥菩薩過江、自身難保。

中共本屆政府去年3月才上任，繼去年7月前外交部長秦剛、去年10月前國防部長李尚福後，61歲的唐仁健已經是第3位任內落馬的「正部級」官員。前兩位部長落馬的原因到現在還是謎，外傳秦剛可能是因為婚外情在美國生子、李尚福也許與解放軍貪腐有關，但都只證實拔官，卻沒有點名涉案。

根據中國農業農村部之前發布的新聞稿，唐仁健15日才公開露面，到陝西咸陽出席「全國鄉村人才工作會議」。目前中國農業農村部網站已撤下唐仁健的簡介網頁。

據了解，唐仁健畢業於四川財經學院（今西南財經大學前身）政經學系後，就進入中國農牧漁業部，從科員做起，1998年被選任到中央財經領導小組辦公室，後來曾外派到廣西壯族自治區常務副主席、甘肅省省長，除了中央財經領導小組辦公室副主任，也出任中央農村工作領導小組辦公室副主任；在中共總書記習近平上任後，2013年又兼任國務院扶貧開發領導小組副組長。2020年12月出任農業農村部黨組書記及部長至今。

唐仁健在2017年中共19大就入選中央委員、2018年當選全國人大代表，去年7月還以中國國家主席習近平特使身分出席密克羅尼西亞聯邦總統西米納（Wesley W. Simina）就職典禮。

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