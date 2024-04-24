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在美代孕生子！媒體人爆秦剛情婦傅曉田「中圈套」一回中國就被抓

外傳傅曉田與秦剛發生婚外情並生下1子，外界更爆料傅曉田曾是女間諜。（圖翻攝自Ｘ帳號「亞洲金融」）

外傳傅曉田與秦剛發生婚外情並生下1子，外界更爆料傅曉田曾是女間諜。（圖翻攝自Ｘ帳號「亞洲金融」）

2024/04/24 16:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國前外長秦剛與香港鳳凰衛視女主播傅曉田疑似私生子一事引發軒然大波，內幕日漸浮出水面。據海外中文媒體人何頻4月22日的影片節目透露，去年4月，傅曉田從美國坐專機回到北京後遭有關部門「伏擊」，孩子也被帶去做DNA鑑定，結果證實，傅曉田所生孩子與秦剛有關，對於這一爆炸性醜聞，中共最高領導人習近平勃然大怒，隨即將秦剛撤職。

此前，《華盛頓郵報》專欄作家伊格納提斯（David Ignatius）2月一篇專文進一步爆料，稱傅曉田可能是英國情報人員，透過美國代孕媽媽生下孩子，與秦剛的婚外情恐威脅到中國國家安全。

據悉，俄羅斯聯邦安全局（FSB）事先就此向中國國家安全部發出警告。不過，英國官員否認傅曉田是英國特務的傳聞。

當地時間4月22日，海外中文媒體人何頻在自己的影片節目中，透露這起風波更多內幕。他表示，傅曉田被人設了一個圈套，從美國乘坐專機回到中國。

何頻說，「傅曉田沒有察覺到任何異樣，甚至在專機降落到北京機場後，還匆匆忙忙告訴北京的朋友們他回來的訊息，大家飯局一把，見個面之類的」，推測傅可能在入境海關前後被帶走。

何頻曾任香港《明報》特約記者，曾前往北京報導天安門廣場抗議活動，1989年6月4日後被通緝。他穿越邊境取道葡屬澳門流亡到加拿大，之後在美國長島定居。不過仍然保留中國國籍。何頻也是多維新聞和明鏡新聞出版集團創創始人，以對中國共產黨高層人事變動的預測聞名。

面對外媒爆料及報導，中國外交部、鳳凰衛視迄今未對此做出回應。

鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照）

鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照）

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