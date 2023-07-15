被爆與女間諜有染 中國外長秦剛消失近3週引揣測

中國外交部長秦剛近日銷聲匿跡，自今年6月25日後就沒有公開露面的消息，外界傳出他疑似與雙面女間諜有染，因此遭到中紀委問訊。（法新社）

2023/07/15 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長秦剛近日銷聲匿跡，自今年6月25日後就沒有公開露面的消息，中國官方雖稱他有「身體原因」，但外界流傳他疑似與雙面女間諜有染，因此遭到中紀委問訊。也有人聯想，或許與內部鬥爭有關。

中國國務委員兼外交部長秦剛自今年6月25日公開露面後便行蹤成謎，目前在中國外交部網站上，秦剛出席外交活動的最後報導也是停在6月25日，引發外界流言四起。中國外交部於本月11日稱秦剛因「健康原因」，無法出席在印尼舉行的東協（ASEAN）外長會等會議。外界流傳秦剛是因確診武漢肺炎才消失，甚至有人揣測他病情可能很嚴重。另也有消息猜測，秦剛可能是在內鬥中「失勢」。

請繼續往下閱讀...

法國國際廣播電台於11日的報導也提到，秦剛原定7月初要在北京會見歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell），但在博雷利原定於本月5日抵達的前兩天，歐盟才獲悉這項會面被推遲。針對秦剛是否因身體健康在公眾前消失的問題，中國外交部發言人汪文斌本月7日的回應則是「我並沒有聽說你講的這個情況」。

香港明報於13日的報導也指出，幾天前中國外交部發言人在被問到秦剛是否健康有事時，回應稱「沒有聽說」。報導指秦剛若真如傳言般是感染新冠病毒，也是較為嚴重的病例，畢竟現在中招的人，逾兩週仍無法康復的個案較為罕見。

隨著秦剛消失的時間拉長，外界也開始有不同的猜測。中國資深媒體人高瑜本月13日在推特發文稱，「國內自媒體都是外交部長秦剛的八卦，沖淡官方表態，也把跟有關『火箭軍』的牽連拐了個大彎。（轉：秦剛出事了，25號被中紀委找過去談話，主要是和一個女的生了小孩的事，那個女的之前有別的事被抓了，說出了和秦剛的事，很多人估計秦剛至少不被用了。）」高瑜在貼文也附上了網友評論，以及疑似為女主角、鳳凰衛視主持人傅曉田的相關照片及資料。有媒體消息稱，傅曉田不僅是知名主持人，還涉嫌間諜罪，先前被抓後供出了與秦剛的不正當關係，兩人甚至還生下1子。

不過目前在高瑜的推特上已看不到相關內容，根據高瑜於14日晚間的發文指出「有司上門，請他們喝了一下午的茶，推文刪了不少，沒辦法，大熱天，誰也不想來一屋子不速之客，看過我刪去推文的朋友，應該知道什麼內容犯忌。」、「轉自媒體信息，莫名其妙就觸了網信辦的警鈴，轉一下公安部官網的信息，該沒啥可刪的吧？公安部特勤局長易人。」

中共前外交部官員、現為人權工作者的韓連潮，12日在推特也發文稱，外交部前同事給他傳遞了內部的小道消息，稱秦剛被中紀委約談，起因是秦剛在外面有女人和私生子，且情婦因其他問題被抓，將其與秦的姦情說了出來。後續於14日韓連潮也PO出秦剛與傅曉田的合照，並註記「男女主角」。

傅曉田去年曾自稱未婚，今年3月初她在微博貼出兒子滿100天的照片，後續發文也透露「兒子爸爸不是美國人」。目前傅曉田最新的貼文則停在4月11日，當時發文稱「上一次搭上這架飛機是從洛杉磯到華盛頓，一個人在一個淋淋漓漓的春雨之夜，降落在櫻花悄然盛開的特區。那一次是為了工作採訪，沒想到竟也是我在《風雲對話》的最後一次實體現身。時隔一年再度登機，也是從洛杉磯啟程，只是這次有了兒子Er-Kin。」

傅曉田去年在美國曾採訪時任大使秦剛，當時她也曾分享專訪秦剛的相關內容及畫面，但奇妙的是，傅曉田有提到秦剛，以及提到兒子的相關PO文，評論區目前都顯示為「站方已開啟評論隱藏」，其他的貼文則是依舊正常顯示。

除此之外，中國網路也傳出，在秦剛被傳「病倒」之際，前外交部發言人趙立堅的妻子湯天如，本月10日也在微博帳號「大聰和臭丫頭」PO文稱「今天是個好日子，借發小視頻一用」，PO文附上的是趙立堅先前在公開場合的多段影片。在相隔約1小時候又再度發文稱，趙立堅是「為人正直為國為民的好官」，並秀出一面錦旗。由於時機敏感，加上昔日秦剛才上任趙立堅就失勢，引發外界進一步聯想。

中國資深媒體人高瑜本月13日在推特發文，指網路流傳外交部長秦剛被中紀委找過去談話，並指「主要是和一個女的生了小孩的事，那個女的之前有別的事被抓了」。貼文還附上鳳凰衛視主持人傅曉田的相關照片及資料。（圖擷自網路）

傅曉田去年曾自稱未婚，今年卻貼出與兒子同框的照片。這篇於4月發布的貼文中，傅曉田稱上一次搭上這架飛機是從洛杉磯到華盛頓，那一次是為了工作採訪。時隔一年再度登機，也是從洛杉磯啟程，只是這次有了兒子。（圖擷自微博）

傅曉田去年曾自稱未婚，今年3月間她在微博貼出兒子滿100天的照片，目前最新的貼文則停在4月11日。（圖擷自微博）

中國外交部長秦剛自今年6月25日後就沒有公開露面的消息，目前在中國外交部網站上，秦剛出席外交活動的最後報導也是停在6月25日。（圖擷自網路）

傅曉田去年在美國曾採訪時任大使秦剛，當時她也曾分享專訪秦剛的相關內容及畫面，但奇妙的是，傅曉田有提到秦剛，以及提到兒子的相關PO文，評論區目前都顯示為「站方已開啟評論隱藏」，其他的貼文則是依舊正常顯示。（圖擷自微博）

中國網路也傳出，在秦剛被傳「病倒」之際，前外交部發言人趙立堅的妻子湯天如，本月10日也在微博帳號「大聰和臭丫頭」PO文稱「今天是個好日子」，一樣引發外界猜測。（圖擷自網路）

中共前外交部官員韓連潮也發文稱，外交部前同事給他傳遞了內部的小道消息，稱秦剛被中紀委約談，起因是秦剛在外面有女人和私生子，且情婦因其他問題被抓。韓連潮也PO出秦剛與傅曉田的合照，並註記「男女主角」。（圖擷自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法