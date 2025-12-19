煙霧彈男北捷砍人墜樓不治！57歲男遭刺死 又1男傷者不治

馬偕醫院晚間也證實，截至晚間7點21分，已收治2名傷者。（記者邱芷柔攝）

台北捷運今晚（19日）隨機攻擊連爆，台北車站M8出口傍晚有人投擲煙霧彈，持刀傷人，1名男子命危送台大醫院搶救；隨後捷運中山站周邊又有男子持刀砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店。馬偕醫院晚間證實，截至晚間7點21分，已收治2名傷者。

據了解，晚間捷運中山站周邊再傳出隨機傷人事件，疑似同一名嫌犯持長刀在街頭攻擊4至5名路人，過程中疑似也施放煙霧彈，隨後更闖入誠品南西店，現場一度陷入混亂，涉案嫌犯稍早疑似自誠品南西店5、6樓處墜落，傷勢嚴重。警消說，嫌犯遭警方包圍後、墜樓命危送國泰醫院，晚間19點42分醫院宣告死亡。

馬偕醫院於19點21分更新相關收治情況，證實目前已收治2名由北捷中山站案件送醫的傷者，其中1名男性到院時已OHCA，仍在急救中，另1名約50歲男性為輕微嗆傷，生命徵象穩定，留院觀察。

台大醫院先後收治1名患者，其中1人為北車57歲傷者，到院前OCHA，院方證實，經搶救，該名傷者於19點30分宣告不治，另1名傷者仍在救治中。

新光醫院晚間說，目前共收治2名傷者，其中1名為約30歲男性，到院時已無呼吸心跳（OHCA），於晚間7點23分送達醫院，目前仍在急救中，院方評估狀況不樂觀。

另1名為22歲女性，為自行前往新光醫院急診就醫，主訴為吸入性嗆傷，並出現頭暈、不適等症狀，目前狀況已有改善，正在急診休息觀察，家屬已到院陪同。

目前已知這次攻擊事件包括涉案嫌犯在內已有3人死亡，8人受傷。

北車傷者資訊：

1.57歲男子，OHCA送台大。（晚間19:30宣告不治）

2.54歲男子，滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。

中山站傷者資訊如下：

3.男性27歲（疑似嫌疑犯），OHCA送國泰。（晚間19:42宣告不治）

4.男姓30歲，OHCA，送新光。

5.男姓30歲，OHCA，送馬偕（晚間20:00許宣告不治）。

6.男姓20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。

7.男姓30歲，頸部外傷，送台大。

8.女姓56歲，肩部割傷，送中興。

9.女姓50歲，下巴撕裂傷，送松山三總。

10.女性22歲，吸入性嗆傷，自行至新光就醫。

捷運中山站周邊也傳出有男子持刀隨機傷人，過程中疑似同樣施放煙霧彈，並闖入誠品南西店。（記者邱芷柔攝）

