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《馴鹿寶貝》瑪莎「法院認證」跟蹤狂？ 英議員令網飛提證據

Netflix日前聲稱影集《馴鹿寶貝》女主角原型人物哈維（Fiona Harvey，見圖）是「法院認證」跟蹤狂，英國議員要求提出相關證據。（圖擷取自社群Ｘ）

Netflix日前聲稱影集《馴鹿寶貝》女主角原型人物哈維（Fiona Harvey，見圖）是「法院認證」跟蹤狂，英國議員要求提出相關證據。（圖擷取自社群Ｘ）

2024/05/18 13:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕號稱真人真事改編的Netflix英國「跟蹤狂」主題短劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）爭議延燒，英國議員尼科爾森（John Nicolson）18日表示，已去函Netflix要求提出其公關主任所聲稱戲中女主角瑪莎‧史考特（Martha Scott）原型人物是「法院認證」跟蹤狂的證據。

據英國《衛報》報導，近期掀起社群熱議的Netflix英國短劇《馴鹿寶貝》是一部號稱「真人真事改編」的跟蹤狂主題影集，由事件當事人暨編劇蓋德（Richard Gadd）出演男主角，而女主角「瑪莎」所根據的原型人物，也迅速被網友根據戲中線索迅速「人肉」出來，即現年58歲的蘇格蘭女律師菲歐娜‧哈維（Fiona Harvey）。

Netflix英國公關主任金恩（Benjamin King）8日甚至再次向國會委員會強調，《馴鹿寶貝》是一部根據真人真事改編，也是原著蓋德被一名「法院認證」的跟蹤狂嚴重騷擾的故事，Netflix已經竭盡所能在隱藏故事人物真實身分的同時，保留故事的真實性。

對此，英國蘇格蘭民族黨議員尼科爾森（John Nicolson）18日稍早在社群媒體公開信件表示，已去信金恩要求提出相關指控的證據。他指出，眾多記者媒體目前都未能找到哈維曾因跟騷被法院判刑定罪的記錄。

據悉，《馴鹿寶貝》在Netflix上架後吸引各國大量網友討論關注，跟蹤狂「瑪莎」名號一時令人聞風色變，成為網路熱搜話題。真人版「瑪莎」哈維日前曾親上火線，在電視訪問中否認劇情中及Netflix所有指控，當時並未令網友信服。

但繼男主角暨當事人蓋德黑歷史也陸續曝光後，網路討論風向數變。各國網友也開始質疑Netflix在此類改編影視作品中是否違反道德倫理，侵害個人隱私。

Netflix影集《馴鹿寶貝》由當事人、編劇蓋德（Richard Gadd，右）出演男主角，改編自其所遭遇的跟騷經驗。（路透）

Netflix影集《馴鹿寶貝》由當事人、編劇蓋德（Richard Gadd，右）出演男主角，改編自其所遭遇的跟騷經驗。（路透）

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