遭哈瑪斯半裸遊街女刺青師遺體尋獲 父：她完整美麗如仍活著

莎妮‧盧克（Shani Louk）與其父母。（擷取自路透、@shanukkk/Instagram；本報合成）

2024/05/18 14:44

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦組織「哈瑪斯」去年10月綁架多名人質，以色列軍隊近日尋獲其中3人的遺體。這3名死者分別是22歲女性莎妮‧盧克（Shani Louk）、28歲女性阿米特·布斯基拉（Amit Buskila）及56歲男性伊扎克·格勒倫特（Itzhak Gelerenter）。其中德籍刺青師莎妮‧盧克的父母，在昨日認屍後稱女兒的遺體保存得很好，身體完整且美麗就像還活著一樣。

綜合外媒報導，以色列國防軍發言人丹尼爾·哈加里（Daniel Hagari）表示，莎妮‧盧克、阿米特·布斯基拉、伊扎克·格勒倫特，都是在去年10月7日的諾瓦音樂節（Nova Festival），被巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯擄為人質或慘遭謀殺。

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莎妮的父親尼西‧盧克（Nissim Louk）昨（17）日完成認屍程序後指出，女兒的屍體十分完整且美麗，看起來就像還活著一樣，「我認為她曾經待在一個非常非常冷的隧道裡，這就是為什麼她的​​身體完整而美麗，皮膚仍是同樣的顏色，你還能看到紋身，這太神奇了」。

莎妮的母親麗卡達（Ricarda Louk）則表示，得知莎妮的遺體被以軍尋獲時，他們稍微鬆了口氣，終於能妥善埋葬女兒。

去年10月7日莎妮被哈瑪斯綁架後，網路上曾流傳一張照片是她被武裝份子壓制在車上，半裸遊街示眾。

由左至右分別是伊扎克·格勒倫特 （Itzhak Gelerenter）、莎妮‧盧克（Shani Louk）與阿米特·布斯基拉 （Amit Buskila）。（美聯社）

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