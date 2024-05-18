美軍浮動碼頭完工 物資直送加薩

加薩海岸外搭建的浮動碼頭十六日完工，隨即展開物資運送工作。參與建設的包括美陸軍第七運輸旅、美海軍兩棲工程一營與以色列國防軍。（法新社）

2024/05/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列對加薩邊境的嚴格管控及對區域內的猛烈攻擊，使加薩二百多萬居民陷入嚴重人道危機。為此，美軍決定搭建連接加薩的浮動碼頭運輸物資，並於十六日完工，首批物資十七日進入加薩，預期每日可運送一五○輛卡車的必需品，紓解燃眉之急。

浮動碼頭計畫耗資約三．二億美元。物資在賽普勒斯集貨、檢驗，裝箱後由船隻航行約三二○公里抵達加薩海岸外的大型浮動碼頭；在碼頭設施下貨後，由第三方援助團體負責配送，美軍沒有上岸。首批援助的總運量為五百噸，包括提供給一．一萬人的糧食棒、七二○○名兒童的營養食品和三萬人的衛生用品。

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安全問題方面，由以色列部隊主司海岸維安，另有兩艘美軍戰艦在周邊警戒，用於保護美軍其他人員；五角大廈亦表明會密切監看安全情勢。

據美國國際開發署和世界糧食計畫署說法，加薩北部已發生飢荒；南部的糧食正在耗盡，燃料也持續減少。然而，援助行動能否成功仍待時間考驗，面臨的挑戰包括軍事攻擊風險、後勤障礙以及卡車燃料短缺等。

聯合國與援助團體警告，浮動碼頭不是陸地運輸的替代方案，仍得讓卡車從道路通行才能滿足加薩所需食物、飲水和燃料。去年十月七日以色列對哈瑪斯開戰前，每日平均有超過五百輛運輸卡車進入加薩。

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