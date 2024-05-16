軍援以國 拜登提10億美元新武器方案

儘管美國曾以暫停供應武器施壓以色列放棄進攻拉法，但拜登政府已通知國會，將提供價值10億美元的武器給以色列。（路透）

2024/05/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十四日獨家披露，美國政府與國會官員表示，拜登政府十四日通知國會，將繼續進行提供以色列價值超過十億美元（約三二一．五三億台幣）的新武器方案，為白宮因以國打算襲擊拉法而暫停對以輸送炸彈不到一週後的大型軍援以國計畫，專家稱恐削弱華府施壓以色列勿攻打拉法力道。

官員說，最新軍援以國方案內容，包括可能輸送價值七億美元的戰車砲彈、價值五億美元的戰術車輛，以及價值六千萬美元的迫擊砲彈。這批援以武器在被批准與交付前，還得先經過其他步驟；但決定讓此方案繼續走核准程序，凸顯拜登政府不願透過限縮與其最親密中東盟友以色列的長期武器交易，來加深與以國總理納坦雅胡在拉法行動上的裂痕。

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哈瑪斯近來攻擊更激進

華爾街日報指出，哈瑪斯正轉向游擊戰，利用隧道網路與小規模武裝份子組織，對以色列軍隊進行打了就跑的騷擾攻擊。以軍也承認，近來哈瑪斯的攻擊更加激進，每天發射更多反坦克武器，以此凸顯自己可以打一場持久戰。美國官員已強調反對以色列全面襲擊位於加薩走廊最南端的拉法，稱此舉恐導致廣泛平民傷亡與加深加薩的人道危機，而且無法終結伊斯蘭激進組織哈瑪斯對以色列的威脅。但美方迄今僅以扣下單一批原定交付以色列的兩千磅炸彈，來表達反對以軍攻擊拉法。

美國國務院與白宮國家安全會議在被問到是否有前述最新一批援以武器時，以白宮國家安全顧問蘇利文日前的發言做為答覆─蘇利文十三日表示，美國已暫停運送一批兩千磅炸彈，「我們將繼續提供（以色列）軍事援助」。至於美國國防部則不願就此評論。

華府的政策研究機構「中東民主中心」美國軍售專家賓德表示，白宮在暫停對以國運送一批武器後的短短數日，就決定繼續推動大型的援以武器新方案，有損其施壓納坦雅胡重新考慮戰爭行為的企圖。賓德稱，即便最新這批援以軍火可能得耗時數年才能交付，但以色列恐解讀成儘管兩國在出兵拉法上有嚴重分歧，華府仍會幫忙以軍補充在加薩戰爭中所消耗的彈藥。

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