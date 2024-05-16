加薩戰後維和部隊 美不考慮派兵

美國拜登政府正與阿拉伯國家討論，由阿拉伯國家組成一支多國維和部隊，在加薩走廊戰後，維持當地安全。（路透）

2024/05/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「金融時報」十五日報導，美國拜登政府正與阿拉伯國家討論，由阿拉伯國家組成一支多國維和部隊，在加薩走廊戰後部署當地，以便在制定出一套可信的巴勒斯坦安全機制前，維持當地安全。

阿拉伯國家：由美領導

報導引述西方和阿拉伯官員消息，指埃及、阿拉伯聯合大公國和摩洛哥都正在考慮這項提議，不過，拜登政府並不願意派美軍部隊進入加薩走廊部署。一名西方官員表示，「阿拉伯國家已表達應該由美國領導，因此美國正在設法研究要如何在不派兵進入的情況下帶領多國維和部隊」，前述三個阿拉伯國家已經與美國初步討論，但是他們會希望美國先承認巴勒斯坦國。

請繼續往下閱讀...

包括沙烏地阿拉伯在內的其他阿拉伯國家，因擔心被視為以色列同謀，也不想捲入加薩動亂，已拒絕派兵部署；不過，他們對於在當地維持一支國際部隊，持開放態度。

另一名消息人士說，「美國政策相當明確，美軍不會進駐當地，因此對華府來說，美國不派兵、而其他國家應該派兵這論點很難站得住腳」。這名消息人士指出，「可能會有別的方式，任何這樣的努力都得是由美國領導」。

至於以色列是否會同意這樣的安排，目前也不明朗。以國總理納坦雅胡一向堅持以國會維持整體加薩走廊安全，嚴詞拒絕巴勒斯坦自治政府在加薩走廊的治理扮演任何角色，也拒絕任何朝向建立巴勒斯坦國的行動；不過國防部長葛朗特等一些以國官員，曾表達支持國際部隊進駐的構想。

以國政府欠缺明確立場，增加任何戰後安排規劃的不確定性。納坦雅胡矢言要剷除巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，但美國和阿拉伯國家警告過以色列，該國沒辦法徹底摧毀哈瑪斯，因為該組織已成巴勒斯坦社會組成的一環。阿拉伯國家也堅持，要確保當前加薩危機的可長可久解決方案，美國和其他西方國家就必須施壓以色列，對以巴並存的兩國方案採取不可逆轉的措施，希望加薩由經過改革的巴勒斯坦領導階層管理。

前述西方官員表示，聯合國曾建議戰後保留加薩現有警力部隊來協助維持穩定，而巴勒斯坦自治政府安全部隊則可能扮演第二線角色。不過，這樣的安排非常有難度，除了巴人政府安全部隊的能力有限，也需要受到哈瑪斯的支持。另一個問題是任何國際維和部隊的組成，至今毫無進展，美國和歐洲國家都不想派兵進駐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法