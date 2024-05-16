意見分歧！以色列國防部長公開反對「加薩戰後計畫」

以色列國防部長葛朗特（見圖）公開質疑以色列總理納坦雅胡對加薩的戰後計畫，明確表示反對以國對加薩地區實施任何長期軍事統治。（法新社資料照）

2024/05/16 15:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）週二透過電視轉播公開質疑以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對加薩的戰後計畫，明確表示反對以國對加薩地區實施任何長期軍事統治，此番言論代表以國高層自戰爭爆發以來最強烈的分歧意見。

根據《路透》報導，葛朗特當地時間15日於電視轉播記者會上表示，他反對納坦雅胡對戰後加薩地區的軍事統治計畫，以色列的目標是藉由軍事行動來摧毀哈瑪斯的統治能力，並在加薩建立一個替代性的管理機構，「若沒有這樣的選擇，只剩下2個消極選項，由哈瑪斯統治或以軍統治加薩，但他反對後者方案，並敦促納坦雅胡放棄它」。

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葛朗特直指，他反對由以軍事統治加薩方案，這是納坦雅胡曾提出戰後計畫，自去年10月以來，他持續推動建立一個「非敵對的巴勒斯坦政府」來取代哈瑪斯計畫，但遲遲沒有得到以色列內閣的回應。報導直指，葛朗特此番言論代表自以哈戰爭以來，以國高層內部對納坦雅胡最為強烈的分歧意見。

報導分析，納坦雅胡的執政聯盟包括極端民族主義者，這些人希望解散所有巴勒斯坦權利機構解散，並在加薩地區建立新的猶太人定居點；納坦雅胡去年7月曾說，以色列將在戰後對加薩進行「全面安全控制」，但沒有將此種情況描述成佔領，華盛頓則明確表示反對以色列人在加薩定居。

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