「台灣想被保護就付錢」 許美華解讀川普其實是這意思！

川普近日接受專訪時被問到當選後是否會承諾保衛台灣時，拋出台灣想要美國保護就要付「軍費」。（美聯社）

2024/07/18 00:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普近日接受專訪時被問到當選後是否會承諾保衛台灣時，拋出台灣想要美國保護就要付「軍費」，引發台灣不少人擔憂。對此，科技專家許美華認為，川普只是講話太直白，完整的意思應該是「台灣應該分攤美國為了保衛台海而支出的軍事費用」。

針對川普的發言，許美華17日在臉書表示，「只要錢能解決的問題，都是小問題！」隨後她又發文進一步指出，「川普說『台灣應該付我們軍費』，幫講話太直白的川普，再補充完整意思，是這樣：『台灣應該分攤美國為了保衛台海而支出的軍事費用』。」

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她認為，「其實川普說這個話，並不是對台灣有偏見，他在當總統時，就一再要求北約的歐盟成員國要提高自己的軍費，甚至威脅否則要退出北約。坦白講，當前世界政治局勢，已經進入民主對極權的兩極化鬥爭，美國要求全世界的民主國家分擔更多應有的軍事支出，這個要求是有正當性的，而川普點名地緣政治關鍵位置的台灣，也是對的。」

許美華坦言，「跟所有主要國家相比，台灣的軍費佔GDP比例實在低到不像話。川普丟出這個議題，台灣應該要嚴肅面對。台灣應該承諾逐年提高軍費預算，要求美國出售最先進的軍武給我們，並提供台灣軍事技轉，讓台灣可以有更多自主研發的空間。否則，台灣編列更多軍費預算，是要跟誰買武器？所以，什麼厲害的航母潛艦、F35、先進的無人機......通通來吧！這種錢，我們台灣人願意付！」

成大教授李忠憲也表示認同許美華的看法，「台灣關係法確定了美國對台灣的安全承諾，包括提供台灣防衛所需的軍事設備和服務，但並未明確承諾美軍必須保衛台灣，正如許美華講的，錢能夠解決的問題都是小問題，歐洲和日本也都有付保護費！」

「這種保險的概念很好啊，而且要付保護費就必須簽訂保險的契約。美國和台灣訂契約，明確收錢保護台灣，這樣不是對台灣更好嗎？這不是兩個人或兩個公司之間的契約，而是國家之間訂定的契約！美國又不是像中國那種流氓國家，共和黨也不是像中國共產黨或是中國國民黨那種流氓政黨，這樣到底要害怕什麼？」

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