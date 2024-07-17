懷孕36週！她狠心墮胎還拍Vlog挨轟謀殺 驚動政府下令調查！

南韓一名懷孕已36週的20多歲女子，日前在YouTube上傳自己的「墮胎Vlog」，結果引發胎兒謀殺爭議。（圖翻攝自YouTube）

2024/07/17 23:14

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名懷孕已36週的20多歲女子，日前在YouTube上傳自己的「墮胎Vlog」，結果意外引發熱議，大批韓國網友指責她根本是在「謀殺胎兒」。隨著輿論延燒，南韓政府近日表示要以謀殺罪名對該名女子和進行墮胎手術的醫生進行調查。

綜合韓媒報導，一名經營「吃播」為主的20多歲女子A在今年6月27日於個人YouTube頻道上發布一支名為「墮胎Vlog」的影片，A女在影片表示她去醫院檢查發現自己懷孕，而且已經有36週，幾近臨盆。A女還分享胎兒的超音波影像，胎兒幾乎已經成形。

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不過A女並不想要這個孩子，在經過各方諮詢後，女子決定墮胎，還拍成紀錄片。影片曝光後隨即引發韓網譁然，大批網友批評拿掉已經36週的胎兒跟謀殺無異。隨著爭議延燒，A女將原影片下架，並更改頻道名稱，繼續上傳自己的吃播影片，不過關閉影片評論區。

不過韓網批評聲浪不斷，甚至驚動到南韓政府。韓國保健福祉部本月15日下令以謀殺罪名對A女及幫其墮胎的醫生進行調查。本月16日，此案交給首爾警察廳刑事機動隊主責調查工作。據悉，過去就曾有一名醫師因為替懷孕34週的孕婦墮胎，被判處3年有期徒刑。

A女近日已將自己頻道所有影片全部刪除。針對爭議影片，首爾醫學會表示感到非常憤怒，「雖然還不能相信該影片中所有內容為真，但這是一個引發全國質疑胎兒謀殺的議題，有必要徹底核查事實，不論是真的存在任何違法和不道德的行為，還是散布謠言誤導公眾，都盼司法給予重懲。」

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