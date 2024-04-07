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媽寶撿屍「射後不理」 悍母竟嗆被害女「苗栗議員警察」都熟

新竹地院審理媽寶撿屍射後不理，依乘機性交罪判刑3年8月！（記者蔡彰盛攝）

新竹地院審理媽寶撿屍射後不理，依乘機性交罪判刑3年8月！（記者蔡彰盛攝）

2024/04/07 11:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕苗栗縣謝姓男子與朋友小美（化名）唱歌，見小美酒醉便「撿屍」性侵得逞，事後小美懷孕，希望他出錢「打掉孩子」，沒想到謝男竟說要「問媽媽」，而謝母居然嗆「把她帶回來苗栗，我們這邊的律師、議員、警察都有認識」；小美憤而提告，新竹地院依乘機性交罪判謝姓「媽寶」徒刑3年8月。

法官調查，謝男與小美為朋友關係，110年2月8日夜間2人一同到KTV歡唱，期間小美喝了酒，之後謝男開車載返住處，乘小美酒醉意識不清，不能、不知抗拒之際性侵得逞。小美110年3月初發現懷孕，乃質問謝男，謝男才告知當時情事，小美憤而報警。

謝男到案後矢口否認乘機性交，辯稱小美當時喝了「一手」的酒，意識很清楚，能自己走，性交時她是完全清醒的狀態，當時二人睡醒，互看一下接吻，接著就自然而然發生性行為，之後因為他要馬上離開回家上班，所以無法帶她去買避孕藥，但有提醒她去買，也有給她錢。

法官調查，小美人工流產後之胚胎經送刑事警察局鑑定，確認是謝男的種。小美說，驗孕確認時叫謝男來談這件事情，跟他說拿掉小孩的錢要他出，但謝男一直找藉口，說要問他媽媽，事後謝男母親更嗆「不用管她沒關係，你就把她帶回來苗栗，我們這邊的律師、議員、警察你爸爸都有認識，帶回來我們很好處理」！

小美說，她本來沒有要提告，可是對方卻是這種態度，搞得好像是她欠謝家的。跟謝母講完電話後，她就跟謝男說：「既然你們家這樣子，那就不用講這麼多了，我個人覺得我可能沒有能力處理這樣的事情，那我們就法院見吧！」事後謝男傳訊息道歉，但隨即收回。

法官審酌謝男為滿足一己性慾，利用被害人酒醉不能、不知抗拒之際乘機性交，漠視他人之身體及性自主權，戕害被害人身心，造成精神上難以磨滅之陰影，犯後一再辯解及否認犯行，未見悔意亦未賠償，態度不佳，依乘機性交罪判刑3年8月。

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