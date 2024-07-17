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紐西蘭減碳目標難落實 官員：仍有信心2050年淨零排放達標

紐西蘭可能無法達成2035年的減碳目標，原因之一為中右派政府停止實施中左派政府的一些氣候政策。示意圖。此為紐西蘭的乳製品工廠。（法新社）

紐西蘭可能無法達成2035年的減碳目標，原因之一為中右派政府停止實施中左派政府的一些氣候政策。示意圖。此為紐西蘭的乳製品工廠。（法新社）

2024/07/17 23:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭可能無法達成2035年的減碳目標，原因之一為中右派政府停止實施中左派政府的一些氣候政策，另一項原因為私人冶煉廠將繼續營運，對此氣候變遷部長瓦茨（Simon Watts）表示，仍相信紐西蘭能在2050年達成淨零排放。

根據《路透》報導，紐西蘭政府有望實現2022年至2030年的氣候變遷目標，但可能無法達成2035年的碳排目標，從紐西蘭環境部發佈的第二次減碳計畫中得知，政府若不做出改變，2035年的二氧化碳排放量將比預定目標高出7％。

文件顯示，計畫失敗的原因之一為，中右派政府停止實施過去中左派政府曾推動的一些氣候政策，並且種植的樹木也有些許減少，另一個因素是紐西蘭的私人冶煉廠將繼續營運，這對碳排量會造成很大的影響。

對此，瓦茨依然表示對紐西蘭很有信心，他相信透過減碳行動能在2050年達成淨零排放。目前新計畫的期限為2026年至2030年，計畫內容為擴大電動車的充電範圍、研究二氧化碳的捕獲和儲存、增加再生能源的生產和提升大眾交通工具的普及等方式來實現氣候目標。

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