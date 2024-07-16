雲林稻田施用益生菌 降低溫室氣體排放

大埤青農水稻田研究施用益生菌對降低溫室氣體排放成效。（雲縣府提供）

2024/07/16 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為減緩經濟作物溫室氣體排放，雲林縣府與中興大學合作辦理水稻田施用益生菌研究計畫，昨天發表期中報告，縣府計畫處長李明岳表示，結果顯示施用益生菌的稻田甲烷、氧化亞氮的排放量顯著降低，未來將媒合企業加入擴大辦理，讓企業、農民作伙做氣候公民，助台灣實現二○五○淨零排放目標。

雲縣府與興大研究 將媒合企業加入

李明岳指出，為降低全球暖化速度，世界各國投入淨零碳排工作，根據聯合國政府間氣候變遷委員會研究，為提高產量，農業生產過程採取的方法對環境產生不良影響外，也會促進溫室氣體排放，其中水稻是主要糧食作物中溫室氣體排放量最高，尤其長期淹水灌溉、施用肥料等過程，不僅排放二氧化碳，還是甲烷、氧化亞氮重要排放源。

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李明岳說，縣府與中興大學生命科學系博士後研究員包尚弘研究團隊合作，選定全國水稻面積最多的大埤鄉做研究，調查施用益生菌製劑與未施用的慣行農田在水稻生長期，分別整地湛水期、插秧期、分蘗期、抽穗期、成熟期及收割期，觀察二氧化碳、甲烷、氧化亞氮三種溫室氣體排放狀況。

甲烷、氧化亞氮排放 減少92％、80％

李明岳說，一期作研究結果，有施用益生菌的二氧化碳排放量減少不多，但甲烷及氧化亞氮的排放量顯著降低，分別降低九十二％、八十％。

李明岳指出，面對氣候變遷威脅，如何降低全球暖化大家都有責任，二期作會持續在大埤試驗，未來視成效擴大到其他鄉鎮，並媒合企業ESG認養益生菌、青農的水稻田，讓雲林農夫也擔任氣候公民對環境永續負責任，創造青農、企業及環境永續共好。

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