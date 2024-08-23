為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓京畿道酒店大火 「跳氣墊喪命」至少7死11傷

    南韓京畿道富川市一家酒店昨（22日）晚發生火災，已造成住客在內7人死亡，11人受傷。（美聯社）

    南韓京畿道富川市一家酒店昨（22日）晚發生火災，已造成住客在內7人死亡，11人受傷。（美聯社）

    2024/08/23 09:34

    首次上稿 08-22 23:16
    更新時間 08-23 09:34

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道富川市一家酒店昨（22日）晚發生火災，包含跳下救生氣墊後喪命，已造成住客在內7人死亡，傷者11人，其中3人重傷。

    《韓聯社》報導，當地警消指出，富川市一家9層樓高酒店，8樓的房間當地晚間7時39分（台灣時間6時39分）發生大火，火勢並未延燒到整棟建築，但據報大樓內部濃煙密布，造成嚴重傷亡。

    目前已知7人死亡，罹難者包括外國人；另11人受傷，其中重傷3人，輕傷8人。該酒店共有64間客房，火災時估計有27人入住，火勢撲滅後，消防正持續在內部搜救，以確定確切傷亡人數。

    報導指出，有一些死者是從8樓，跳到酒店1樓外鋪設的救生氣墊後喪命，另有一名女子在8樓樓梯間被發現已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

    富川市公衛中心官員表示，「在酒店樓梯和走廊中發現一些死者」，傷者已被送往6家醫院治療。

    當地警消指出，富川市一家9層樓高酒店，8樓的房間晚間發生大火。（圖取自X平台）

    當地警消指出，富川市一家9層樓高酒店，8樓的房間晚間發生大火。（圖取自X平台）

    富川市一家9層樓高酒店，8樓的房間晚間發生大火，火勢並未延燒到整棟建築。（圖取自X平台）

    富川市一家9層樓高酒店，8樓的房間晚間發生大火，火勢並未延燒到整棟建築。（圖取自X平台）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播