南韓京畿道酒店大火 「跳氣墊喪命」至少7死11傷

南韓京畿道富川市一家酒店昨（22日）晚發生火災，已造成住客在內7人死亡，11人受傷。（美聯社）

2024/08/23 09:34

首次上稿 08-22 23:16

更新時間 08-23 09:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道富川市一家酒店昨（22日）晚發生火災，包含跳下救生氣墊後喪命，已造成住客在內7人死亡，傷者11人，其中3人重傷。

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《韓聯社》報導，當地警消指出，富川市一家9層樓高酒店，8樓的房間當地晚間7時39分（台灣時間6時39分）發生大火，火勢並未延燒到整棟建築，但據報大樓內部濃煙密布，造成嚴重傷亡。

目前已知7人死亡，罹難者包括外國人；另11人受傷，其中重傷3人，輕傷8人。該酒店共有64間客房，火災時估計有27人入住，火勢撲滅後，消防正持續在內部搜救，以確定確切傷亡人數。

報導指出，有一些死者是從8樓，跳到酒店1樓外鋪設的救生氣墊後喪命，另有一名女子在8樓樓梯間被發現已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

富川市公衛中心官員表示，「在酒店樓梯和走廊中發現一些死者」，傷者已被送往6家醫院治療。

當地警消指出，富川市一家9層樓高酒店，8樓的房間晚間發生大火。（圖取自X平台）

富川市一家9層樓高酒店，8樓的房間晚間發生大火，火勢並未延燒到整棟建築。（圖取自X平台）

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