白宮高官見達賴喇嘛 中國跳腳

兼任「西藏問題特別協調官」的美國國務次卿澤雅（左二），在紐約會見達賴喇嘛。 （取自澤雅Ｘ帳號）

2024/08/23 05:30

釋放美國支持西藏明確訊號 美中關係再添新變數

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院與白宮高層官員廿一日在紐約與西藏精神領袖達賴喇嘛舉行會談，這一舉動引發中國政府強烈抗議。此次會面被視為近年來美方官員與達賴間罕見的高層互動，彰顯了美國在西藏問題上的立場，並為已然複雜的美中關係增添新的變數。

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達賴在紐約治療膝蓋 月底離美

八十九歲的達賴六月前往紐約進行膝蓋治療，並於七月發表聲明稱術後恢復良好，預計八月底離美。美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）做為「西藏問題特別協調官」，以及白宮國家安全會議官員拉祖克（Kelly Razzouk）代表拜登總統與達賴會面，向其致以健康祝福。

美國國務院隨後發布聲明，重申美國致力於促進西藏人權，並支持保護西藏獨特的文化與宗教遺產。澤雅在會談中強調美國對促進西藏人權的承諾，並表示美方將繼續支持保護西藏的歷史、語言、文化和宗教遺產。此外，澤雅還就美國為解決西藏人權問題的努力以及支持中國與達賴喇嘛恢復對話等議題交換了意見。自二○一○年以來，中國與達賴的對話管道一直處於停滯狀態。

國務院聲明 致力促進西藏人權

達賴駐台代表格桑堅參在接受自由亞洲電台（RFA）訪問時表示，儘管拜登本人此次未與達賴喇嘛會面，但美方派出高層官員與其會談，已釋放出美國支持西藏的明確訊號。尤其是近期拜登簽署的「促進解決西藏—中國爭端法」，更明確否定了「西藏在歷史上屬於中國」的說法，對西藏具有重要意義。

不過，格桑堅參也指出，拜登曾在二○二○年美國大選期間批評時任總統川普為卅年來唯一未與達賴會面的美國總統，並稱這是「相當可恥的」。如今，達賴喇嘛在美國停留已超過兩個月，拜登卻未安排會面，這一點引發外界關注。

中國批嚴重挑釁 破壞中美關係

中國政府對美國高層官員與達賴會面表達強烈不滿與堅決反對。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇嚴厲譴責此舉為「嚴重挑釁」，破壞中美關係，並警告中方絕不允許達賴在美國從事任何分裂活動。中國外交部發言人毛寧則強調，西藏問題是中國內政，不容外部勢力干涉，敦促美方認清達賴集團的反華分裂本質，停止干涉中國內政。

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