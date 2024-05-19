三重深夜傳砸車槍響 兩派陣頭爭搶地盤6嫌到案

新北市三重周末夜傳出砸車、槍響，三重警方速逮帶頭蘇嫌及開槍的許姓槍手等六嫌。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/19 12:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重周末夜傳出一群惡煞騎車、開車到自由路，狠砸一輛賓士車，其中一名惡煞雙手持球棒、手槍，砸車時不慎開槍打中轎車；因深夜傳出大聲叫囂、槍響引發住戶注意報警，警方連夜逮獲主嫌蘇男共6嫌到案，起出犯案手槍、棍棒及刀械；初步了解為三重兩派陣頭間，為爭搶地盤，在IG互嗆，警方除逮捕行兇歹徒，也約制雙方避免衍生暴力情事。

新北市三重自由街一處巷道18日晚間11時許傳出一陣叫囂、砸車伴隨開槍聲響，住戶發現驚慌報警，警方獲報報案人指稱聽到疑似砸車、開槍聲響，及發現車輛遭砸等案件，迅速趕抵現場，發現一輛停放路邊白色賓士前擋風玻璃、後照鏡遭毀損，車身及引擎蓋有凹陷，後視鏡下方發現一處彈孔凹痕，現場幸無人受傷。

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三重警分局過濾監視器，發現7名涉案犯嫌由一輛轎車帶頭，率4輛機車到場，其中4人嫌持球棒、西瓜刀等物品砸車後逃逸，其中一名持刀嫌犯也朝車開槍，警方陸續帶回涉案22歲蘇姓主嫌、20歲許姓槍手及22歲林姓、26歲潘姓、24歲胡姓及32歲洪姓等砸車同夥等6嫌到案，續追一名在逃同夥。

蘇嫌辯稱，他與被砸的賓士車姚姓車主雙方人馬在IG貼文互嗆，他撂來同夥砸車；

許姓槍手到案後，辯稱他持球棒砸車時，左手持槍不慎擊發，警方將槍彈送驗，釐清有無殺傷力。

警方調查，行兇及遭砸雙方都為俗稱8+9的陣頭咖，不排除爭搶地盤引發暴力，除追查槍枝來源，也約制雙方不再衍生暴力，全案訊後依害秩序、毀損、違反槍砲條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

三重分局長黃南山表示，新北治安不容挑釁，任何違法違序行為，警方絕對追緝到底，依法究辦。

新北市三重周末夜傳出砸車、槍響，三重警方速逮帶頭蘇嫌及開槍的許姓槍手等六嫌，起出槍彈、刀械，約制雙方陣頭暴力。（記者吳仁捷翻攝）

三重警方速逮帶頭蘇嫌及開槍的許姓槍手等六嫌，起出槍彈、刀械。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重周末夜傳出砸車、槍響，三重警方速逮帶頭蘇嫌及開槍的許姓槍手等六嫌。（記者吳仁捷翻攝）

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