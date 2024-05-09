快速道路上天外飛來異物砸車 網驚「差點被格殺」

一輛休旅車行駛於苗栗縣台72線遭天外飛來異物砸中前擋風玻璃。（警方提供）

2024/05/09 09:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕網友於昨（8）日在網路社團PO出一段行車紀錄器影像，表示行駛於苗栗縣台72線快速道路時遭天外飛來鐵片砸中其前擋風玻璃，「差點被格殺」。苗栗警分局今天說明，該案件發生於1月間，當時已有獲報處理，呼籲駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，及維護車輛狀態，避免機件、設備、附著物脫落，以免受罰。

網友昨於「爆料公社」PO出一段行車紀錄器影像，畫面顯示車輛於道路行駛時，前方突然有一異物彈起，朝該行車紀錄器影像的車輛飛去，並發出碰撞聲；影像發布者並表示「挖操~~差點就被格殺了…台72線苗栗段遭鐵片擊中擋風玻璃」。

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轄區苗栗分局網路巡邏發現，今說明，經調查該案件發生於今年1月20日上午10點多，110受理報案後已由分局交通事故專責處理小組至現場處理，並調閱遭砸車主提供之行車紀錄器影像，發現是前車輾壓快速道路上之異物後彈起，砸中報案人車輛前擋風玻璃，造成破裂，所幸未造成人員受傷；不過，當時員警到場時，該異物已不在現場，仍待進一步調查。

苗栗警分局呼籲，駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脱落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，裁處3000元至1萬8000元罰鍰；如車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，將依道路交通管理處罰條第30-1條之規定處汽車駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

遭砸車輛的行車紀錄器記錄下事發當時情形。（翻攝爆料公社）

休旅車駕駛報案，警方到場處理。（警方提供）

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