董事長上班時間帶女秘書去摩鐵開房 綠帽男友抓狂砸車判6月

高雄地院。（資料照）

2024/04/09 13:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某公司吳姓董事長上班時間帶著曾姓女秘書去摩鐵開房，陳姓男子得知此事跑到摩鐵外等候，見兩人開車離開時，陳男上前攔阻要求兩人下車，吳、曾不肯下車面對，陳抓狂當待砸車，還把吳男暴打一頓，被法官依傷害罪判刑6月，得易科罰金。

判決指出，2023年8月11日下午4點多，吳姓董座藉口出外出拜訪客戶，帶著曾姓女秘書一起從公司出門後，兩人直奔苓雅區某摩鐵開房，曾女的陳姓男友疑似透過定位程式，得知曾女在上班時間出現在摩鐵，他好奇前往摩鐵附近等候，想看女友是跟什麼人跑到摩鐵。

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當天下午4點多，吳男和曾女從摩鐵開車離去時，陳男見狀開車追上前，並在國1中山高建國系統交流道一帶攔停吳男的座車，陳要求吳、曾兩人下車出來面對，但兩人見陳男怒氣沖沖不敢下車，陳見狀更抓狂，直接拿木棍朝吳男的汽車狠砸，吳男下車阻擋，也被陳男打到全身是傷。

警方獲報到場處理，當場逮捕陳男並查扣兩把木棍，檢方偵查時，陳男坦承犯行；檢方認為，陳男攔車、砸車、傷人的行為已構成強制、傷害及毀損等罪，加上案發地點鄰近交流道，當時正值下班人車壅擠時段，陳男把車子橫跨在兩車道攔停的舉動，更涉及公共危險罪，因此偵結後依法將他起訴。

高雄地院審理時，李男展現誠意願賠償吳男損失，法官安排兩人調解，但吳男因故未出席，法官認為陳男強暴脅迫情節尚非重大，且未造成吳男自小客車嚴重損壞，或嚴重侵害車內之人活動自由，因此依傷害罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

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