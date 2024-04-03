鄰居爬山當小三！車上激吻人夫全都錄

王男與鄰居劉女被發現在車上接吻。（情境照）

2024/04/03 07:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚18年的新竹縣黃姓婦人，發現先生王男與鄰居劉女常一起吃飯，某日突然在行車記錄器畫面發現王男與劉女在車上接吻，怒控劉女侵害配偶權，須賠償60萬元，劉女聲稱當時是王男突然動作，她沒有積極回應，但新竹地院法官發現當時劉女嬌嗔「嘴唇又來？不喜歡舌頭」，加上二人激吻聲，認為劉女侵害配偶權情節重大，判賠6萬。

結婚18年的黃女說，110年下半年起發覺先生王男行為有諸多反常，意外發現王男非單獨外出，而係與同社區的劉女相偕出遊，二人經常於餐廳用餐。

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111年10月間藉由與王男共同使用車輛的行車紀錄器發現，二人出遊且於車中休憩時接吻，互動曖昧、過從甚密，顯已逾越正常社交範圍。她得知此情後，精神上所受痛苦甚鉅，難以承受、夜不能寐。憤而對劉女求償60萬元。

劉女則說，111年10月王男主動詢問是否可以一起參與登山健行行程，她認為親近大自然有益身心並無不妥，便答應參加，偶會詢問王男是否要登山，雙方日漸熟悉。二人過往交流互動，僅止於相約一起至空間開闊之登山步道健行，屬鄰里、朋友間之正常相處，本無逾矩之處，縱有共同用餐或前往登山步道，亦尚在一般交友之範疇內。

至於黃女所指於車上休憩時接吻之行為，並非事實，當天與王男至外縣市登山，回程途中王男趁其不備時，於行進間突然作勢親吻，她雖感不適，因天色已晚，又單獨於王男車上，擔心嚴正拒絕王男會惱羞成怒，故委婉轉移話題，整件事是王男單方行為，她並未積極回應，並無不正當交往互動，黃女認為二人氣氛曖昧，實為誤會。

法官勘驗行車記錄器影片，劉女說「嗯⋯⋯嘴唇又來⋯⋯很煩捏。」王男說「要不然呢？要把你舌頭堵住啊。」劉女又說「不要，不喜歡舌頭。」王男回「嗯⋯⋯可是舌頭加舌頭在嘴巴裡面⋯⋯。」且接吻聲顯示兩人關係非僅止於鄰里、朋友間之正常相處關係，劉女語氣並非不適而以消極回應、不再搭腔，其所辯不可採。判劉女須賠償人妻6萬元。

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