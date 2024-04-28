盜挖逾30噸百年老茄苳爆胎曝竊行 山老鼠判1年2月併罰400萬

王姓山老鼠盜挖老茄苳在運輸過程中，因太重而壓壞路面，貨車爆胎，竊行因此曝光。（資料照）

2024/04/28 13:55

〔記者黃明堂／台東報導〕台東海岸山脈第16國有林班地一株重達30公噸的百年老茄苳樹被王姓男子盜挖，因為太重，在盗運過程中壓跨水泥路面並且爆胎受困，暗夜巨響讓竊行曝光，被警林聯合查緝小組當場人贓俱獲。花蓮高分院依竊取森林主產物罪，對王男判刑1年2月，併科罰金400萬元。

判決書指出，王男基於竊取森林主產物並為搬運贓物使用車輛之犯意，於民國109年8月29日與不知情的莊姓男子到國有林地挖掘老茄苳樹，重量約30公噸，材積為6.77立方公尺，山價為80萬元；隔天現場指揮不知情之吊車業者林某與其員工伍某以大貨車將茄苳樹掛吊至貨車上，行經東40縣道時，因車輪爆胎發生巨大聲響，警方依民眾通報前往查看。

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當時關山分局鸞山派出所員警抵達驚見樹體上纏勒約兩指粗的藤蔓，周邊留有軟毛柿等野外山區才有的植物，直覺研判這株茄苳樹應該是來自山區，經盤查詢問，王男無法清楚說明茄苳巨木來源，經追查而犯行曝光。

王男承認有請人挖掘茄苳樹等情，但矢口否認有何竊取森林主產物犯行，辯稱是以70萬元向鄧姓友人購買，鄧有帶他去看現場並指界，他不知此處是國有林班地。不過，此處為國有林地，並無出租任何人，土地上有雜木、竹子、茄苳、榕樹等樹木，屬於次森林狀態，地勢有一點陡坡，周圍土地都是林班地，沒有私人土地，高分院法官不採信他的供詞，除了判刑，還依老茄苳山價約80萬元併科5倍罰金，罰400萬元。

王姓山老鼠盜挖老茄苳在運輸過程中，因太重而壓壞路面，形成破洞。（資料照）

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