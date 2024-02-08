女山老鼠率隊盜採牛樟芝從南投偷到台東 被林警聯手逮獲

陳姓女子（左）是山老鼠集團首腦，被警方逮獲。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/08 14:47

〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署台東分署關山工作站人員聯手台東縣警局關山分局，今天清晨6時於海端鄉錦屏林道查獲山老鼠涉嫌竊取牛樟芝，為首的陳姓女山老鼠遠從南投到台東竊取俗稱森林紅寶石的森林副產物牛樟芝，得手重量超過1公斤，價值近10萬元，這也是關山地區查獲首位女性主嫌帶頭盜採森林副產物案件。

農業部林業及自然保育署台東分署關山工作站偕同台東縣警察局關山分局海端派出所執行勤務時，於小年夜清晨6時許，發現錦屏林道行跡可疑人車出沒，隨即上前攔查，發現車內駕駛與乘客神色緊張凝重，且車內持續飄出陣陣牛樟氣味，經警方現場盤問後，陳姓女主嫌坦承於關山事業區第3林班竊取森林副產物-牛樟芝，贓物經林業保育署台東分署人員量測 ，確認遭盜採牛樟芝總計1203.2公克，其中特極品2包（重量890.8公克），一般品2包（重量312.4公克），初估市價約近10萬元。

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關山工作站吳文雄主任表示，陳姓犯嫌是關山地區首位當場人贓俱獲的女性主嫌，查緝過程中陳女指稱年關將近，預計將竊取的牛樟芝變現後好過年，竟遇到林警聯合查緝，連贓物都來不及丟棄就束手就擒前功盡棄。隨後全案由警方將犯嫌一行連同贓物、車上起出之犯罪工具一批移送偵辦中。

林業保育署台東分署感謝關山分局攜手分署工作站同仁在春節連假期間並肩作戰，一同打擊犯罪守護森林資源。竊取森林主、副產物者最高可以處5年以下有期徒刑，併科30萬以上、600萬以下罰金；若有結夥、搬運贓物、竊取貴重木等依情節加重處罰刑責2分之1及最高可處7年以下有期徒刑，得併科2,000萬元以下罰金。在此也呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法，如有發現不法，可撥打保林免費專線0800-000-930（您您您救山林）通報檢舉或加入Line官方帳號「山老鼠雷達站」通報。

查獲的牛樟芝。（記者黃明堂翻攝）

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