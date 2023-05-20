花蓮查獲山老鼠盜採野生牛樟芝 超過1台斤市價逾30萬

保七總隊第九大隊、林務局花蓮林管處查獲山老鼠盜採牛樟芝，山老鼠依照大小分級，價格以兩計價，一台兩約2到3萬元。（林務局提供）

2023/05/20 21:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林務局花蓮林區管理處日前接獲情資，有不法人士在花蓮卓溪鄉國有林班地內盜採牛樟芝等林產物，花蓮林管處、保七總隊第九大隊聯合埋伏查緝，查獲潘姓、陳姓2名男子行跡可疑，盤查起出牛樟芝786公克、金線蓮14公克及相關工具1批，野生牛樟芝市價高昂，林務局依森林副產物標價估算是9萬4000多元，但外頭行情是1台兩約2到3萬元，因此保守估計市價超過30萬元。

林務局花蓮林管處表示，林管處日前接獲情資，在卓溪鄉的國有林班地有山老鼠出沒，林務局經過濾各林道及路口監視器，發現潘姓、陳姓2名男子頻繁出入林班地，懷疑涉有重嫌，經林務局及保七第九大隊聯合到場埋伏，昨（19）日攔截到下山途中的潘姓、陳姓2名男子，當場盤查起出重達786公克的牛樟芝。

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2人身上搜到的牛樟芝還依照大小朵「分級」、分裝在3個夾鏈袋，A1等級的牛樟芝共292公克、A2等級450公克、A3等級44公克，總重786公克；另有金線蓮14公克。保七總隊第九大隊今持續訊問偵辦，稍早依違反森林法移送花蓮地檢署偵辦。

有生技公司業者受訪提到，市售牛樟芝如為人工養殖價格較便宜，野生山採的牛樟芝1台兩就要價2到3萬元，依照牛樟芝大小和完整度「愈大愈貴」，超過1台斤的野生牛樟芝市價保守估計破30萬元。

保七總隊第九大隊指出，卓溪山區有不少被伐倒的陳年牛樟木，春季山區有降雨，牛樟芝生長旺盛，因此70多歲的潘姓男子，前幾天找朋友40多歲的兒子陳姓男子當助手，前往山區盜採牛樟芝，且潘姓男子為累犯，去年7月也被查獲盜採牛樟芝，被法院判刑3個月、緩刑3年且罰款15萬元，今天下午已依照違反森林法盜採森林主副產物罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

林務局花蓮林管處指出，今年度花蓮林區累計破獲4起盜採森林副產物牛樟芝等案件，共查獲犯嫌12人，盜採牛樟芝2275餘公克、金線蓮34公克、台灣山豆根1006.8公克等，目前林管處除結合在地民眾共同參與守護森林工作，將擴大派遣森林護管人員，加強國有林地巡護，同時配合保七第九大隊擴大執法，以積極行動作為，維護國家森林資源完整。

林務局也強調，政府已在2021年修訂森林法，提高竊取森林主、副產物者裁罰金額，最高可處新台幣600萬元，如竊取貴重木及收受、搬運、寄藏、故買或媒介貴重木贓物者，依情節加重處罰其刑至1/2，最高為新臺幣2000萬元以下罰金，如民眾主動通報且經查獲，最高可獲得500萬元檢舉通報獎金，民眾有任何情資可以直接通報林務局花蓮林管處，共同保護台灣珍貴的山林資源。

野生金線蓮也是市場上受歡迎產品。（林務局提供）

山老鼠下山途中被攔截查獲。（林務局提供）

保七總隊第九大隊今天下午將潘姓、陳姓男子，依違反森林法移送花蓮地檢署偵辦。（保七總隊第九大隊提供）

花蓮卓溪鄉山區早年被伐倒的牛樟木，在林木腐朽後爬滿牛樟菌絲，春天進入牛樟芝生長季節，吸引山老鼠盜採。（資料照）

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