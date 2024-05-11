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信義區撒錢引爆瘋搶推擠！網紅Mr.R涉公共危險 警將約談到案

警方進行疏散民眾。（記者邱俊福翻攝）

警方進行疏散民眾。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/11 10:06

〔記者邱俊福／台北報導〕網紅「Mr.R（R哥）」林姓男子昨晚在北市信義區商圈舉辦撒錢活動，湧現大批群眾，多人推擠瘋搶，轄區北市警信義分局據報派員到場，為免發生踩踏意外，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序，幸未發現有人受傷，目前警方將儘快約談網紅「Mr.R（R哥）」，依涉及公共危險及社會秩序法妨害安寧方向偵辦。

昨晚11時許，該網紅在信義商圈舉辦撒錢活動，吸引約數百人潮，轄區信義分局三張犁派出所獲報微風南山有人潮聚集後，恐造成推擠危險之虞，馬上調派警力到場了解。

警方表示，到場時查知是林姓網紅於其個人社群軟體號召人群聚集之行為，考量民眾推擠，甚至有發生可能踩踏情形，為避免造成危害及維持現場秩序，立即依法，要求舉辦人停止活動，並疏導人群離開，以及維持交通秩序。

目前警方也已蒐集相關事證，將通知林姓網紅到案說明，依公共危險及社會秩序法妨害安寧進行偵辦。

警方並提醒，在欠缺事前規劃及做好安全措施的情況下，號召類似行為，將造成人群推擠、踩踏，引發嚴重傷亡之後果，發起人除涉及犯罪行為必須負擔刑事責任外，同時對於參與活動或現場民眾造成的損害，亦必須擔負民事損害賠償責任，切勿仿效。

民眾於活動現場拾獲的玩具鈔。（記者邱俊福翻攝）

民眾於活動現場拾獲的玩具鈔。（記者邱俊福翻攝）

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