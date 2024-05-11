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網紅大街撒錢！傳3千人推擠有人受傷 網轟：信義區梨泰院？

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，以及有人跌倒受傷。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，以及有人跌倒受傷。（圖擷自IG）

2024/05/11 08:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在北市信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，以及有人跌倒受傷，對此Mr.R事後發文表示，不會為撒錢一事道歉，但為了造成大家困擾推擠道歉。

在IG擁有16.1萬粉絲的網紅「Mr.R（R哥）」昨晚間在台北市信義區發起「撒錢活動」，透過其IG上轉載的影片可看到，他自行攜帶噴鈔槍將大把千元鈔隨機發送，並聲稱吸引約3000人到場。透過相關影片可看到大批人潮瘋搶，針對有網友質疑發假鈔，他也在限動澄清是其他人所發。

此事在社群上也引發議論，網友紛紛轉傳相關照片及影片，並留言質疑「原來昨晚有人把信義區搞成活屍片現場？」、「昨晚信義區大逃殺，為了搶1000元」、「昨天的信義區是台灣版梨泰院嗎，好瘋」、「會在信義區搶錢的人是能靠撿到的1000塊發財嗎？」、「看到信義區有人撒百鈔一堆人等撿，在台中工作的我只覺得，『我們各位台北人窮怕了欸』」、「專程去信義區和一群人搶幾萬塊是北七吧⋯⋯」、「又擠又噁還免費幫網紅衝流量，這媒體效益比投廣還大！」

有網友指出，有人在過程中跌倒受傷，險些遭到踩踏。另也有人分享，此事驚動警方，也有警員趕到現場維安。

對此Mr.R事後在IG限動發文稱「不會為了發錢這行為道歉，誰要發我都支持，但是我會為了造成大家困擾推擠道歉，不知道這麼多人來，以後不會再這樣發給大家了，深感抱歉」，並指未來會規劃好更好的方式發錢，像是排隊發給有需要的弱勢、帶頭發動大家一起捐款給孤兒院孩童或合法的流浪動物之家等，強調不希望再造成社會困擾。

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，引發網路議論。（圖擷自threads）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，引發網路議論。（圖擷自threads）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，針對有網友質疑發假鈔，他也在限動澄清是其他人發假鈔。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，針對有網友質疑發假鈔，他也在限動澄清是其他人發假鈔。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，針對有網友質疑發假鈔，他也在限動澄清是其他人發假鈔。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，針對有網友質疑發假鈔，他也在限動澄清是其他人發假鈔。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，以及有人跌倒受傷。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，以及有人跌倒受傷。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，引發網路議論。（圖擷自threads）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，引發網路議論。（圖擷自threads）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，他事後也發文回應。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，他事後也發文回應。（圖擷自IG）

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