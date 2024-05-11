為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網紅信義區當街灑錢引推擠瘋搶 游淑慧驚問警方5問題

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，以及有人跌倒受傷。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，以及有人跌倒受傷。（圖擷自IG）

2024/05/11 10:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區昨晚有網紅「Mr.R（R哥）」當街灑錢，吸引大批群眾推擠瘋搶，網路也瘋傳相關誇張畫面，對此台北市議員游淑慧今上午也發文質疑「只有我覺得很危險嗎？」，她也透露一早就傳訊給信義分局，列出5個問題，並呼籲民眾「不要為了一點小錢，就拿自己的安全換他人的流量」。

在IG擁有超過16萬粉絲的網紅「Mr.R（R哥）」昨晚間在台北市信義區舉辦撒錢活動，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出有踩踏事件，警方也被驚動到場維安，許多網友也在網路瘋傳相關畫面，並留言批評「昨晚信義區大逃殺，為了搶1000元」、「昨天的信義區是台灣版梨泰院嗎」、「會在信義區搶錢的人是能靠撿到的1000塊發財嗎？」

對此游淑慧也在臉書發文質疑，早上看到這個新聞，只有我覺得很危險嗎？她也透露一大早就傳訊問信義分局，「這樣的活動合法嗎？安全嗎？有申請集會活動嗎？信義分局事先掌握多少？主辦方有作任何安全維護或投保活動責任險嗎？」

游淑慧表示，或許主辦方覺得 Just for fun，只是好玩有趣吸流量。但只要活動造成任何人的受傷，都不是有講幾句警語就能負責的。她也直呼「發個2萬、10萬……都比不上人家的安全寶貴」。

游淑慧也指出，主辦方說他還是會繼續發，對此她認為「可以啊……要發就好好發，安全發……集會申請、保險、場地，需要幫忙，我們台北市警局很樂意幫忙」。

游淑慧也呼籲民眾，大家在參加這類活動時，先看看前後左右，主辦方有沒有做好安全維護，不要為了一點小錢，就拿自己的安全換他人的流量。

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，引發網路議論。（圖擷自threads）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，引發網路議論。（圖擷自threads）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，他事後也發文回應。（圖擷自IG）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在信義區舉辦撒錢活動，現場湧現大批群眾，過程中多人推擠瘋搶，甚至傳出踩踏事件，他事後也發文回應。（圖擷自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯震東夜店拿千元鈔票灑錢？不忍吐真相
2024/02/11 14:37

柯震東夜店拿千元鈔票灑錢？不忍吐真相
送幸福！美男子公路狂灑600萬 駕駛連忙停車撿錢
2023/04/15 12:42

送幸福！美男子公路狂灑600萬 駕駛連忙停車撿錢

大台北地板價 美麗上城68萬起
有錢就是任性！強國女路上邊走邊灑錢只因心情差
2017/03/16 12:21

有錢就是任性！強國女路上邊走邊灑錢只因心情差
奢靡場面曝！ 男粉提金桶往身上倒錢 女歌手瞬間被鈔票淹沒
2021/11/21 20:47

奢靡場面曝！ 男粉提金桶往身上倒錢 女歌手瞬間被鈔票淹沒
網紅大街撒錢！傳3千人推擠有人受傷 網轟：信義區梨泰院？
2024/05/11 08:52

網紅大街撒錢！傳3千人推擠有人受傷 網轟：信義區梨泰院？
戰後禁忌難甩 日本灑錢直昇機飛不動
2016/05/16 09:42

戰後禁忌難甩 日本灑錢直昇機飛不動
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播