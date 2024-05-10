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搞笑電影情節？一群人追著滑板車跑 原來是警抓毒犯

永康警方在永康區南工街查獲毒品案，當場起獲大量毒品咖啡包及製造原料。（警方提供）

永康警方在永康區南工街查獲毒品案，當場起獲大量毒品咖啡包及製造原料。（警方提供）

2024/05/10 11:54

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區南工街上昨（9）天上午出現一群人追著滑板車跑的奇特景象，宛如搞笑電影情節，引起民眾側目，原來是永康警分局幹員在埋伏查緝毒品案時，嫌犯恰巧悠哉地騎著滑板車經過，多名員警立即下車尾隨在後，一路跟著跑到嫌犯住處將他逮捕。

永康分局針對日前查獲的毒品案件進行溯源，發現34歲的李姓女嫌犯夥同37歲陳姓嫌犯以販賣毒品維生，經多日跟監埋伏，鎖定2嫌的住處，昨日前往埋伏時，見陳嫌騎著滑板車返家，多名員警紛紛下車，一路奔跑尾隨在後，直到陳嫌抵達住處，再趁機持台南地方法院搜索票進入2嫌藏匿的處所搜索。

員警當場查獲第2級毒品安非他命2包（含袋毛重共計0.93公克）、第3級毒品咖啡包原料卡西酮12包（含袋毛重共計6.76公克）、第3級毒品咖啡包原料卡西酮2罐（毛重17.31公克）、愷他命1包（含袋毛重0.37公克）、毒品咖啡包2包（含袋毛重8.03公克），卡西酮藥丸（毛重0.89公克）、夾鏈袋1批、電子磅秤4台、分裝漏斗、封口機1台、手機2支等證物；另通知26歲毛姓、42歲楊姓及35歲邱姓、23歲吳姓等4名藥腳到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，並持續追查李姓藥頭毒品來源及去向。

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永康警方在永康區南工街查獲毒品案，當場起獲大量毒品咖啡包及製造原料。（警方提供）

永康警方在永康區南工街查獲毒品案，當場起獲大量毒品咖啡包及製造原料。（警方提供）

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