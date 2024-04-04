毒犯撞警車闖紅燈逃 警11槍反擊逮1嫌

警車遭到張男衝撞，車頭毀損，所幸無人員傷亡。（記者吳昇儒翻攝） 警方對輪胎、底盤射擊11槍，兩嫌棄車逃逸，在車內起出安非他命。 （記者吳昇儒翻攝）

2024/04/04 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕四十七歲張姓男子昨凌晨三時許與陳姓友人在新北市汐止區茄苳路徘徊，警方向前關心後，二人便上車準備離去。但張、陳二人因擔心車內毒品被警查獲，竟闖紅燈逃離現場。警方發現異狀開車追趕，攔下車子準備盤查時，對方竟衝撞警車逃逸。員警見狀對輪胎、底盤開出十一槍，持續追捕。兩嫌最終棄車逃逸，警方當天下午循線查緝陳男到案。

新北市汐止警分局長安派出所員警昨凌晨三時許，發現有兩名男子在茄苳路上徘徊，認為兩人深夜不回家，可能需要協助，便主動向前關心，兩人在警方詢問完後，隨即搭上巷口的一輛白色轎車，卻未駛離，反而像是在等警車離去。

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巡邏員警感覺有異，決定在原處等待，而張、陳二人疑因車上有毒品安非他命而心虛，竟選擇闖紅燈加速逃離現場，警方見狀立刻驅車追捕，成功擋下兩人車輛，下車要進行盤查時，駕車的張男竟開車衝撞警車及員警。

見同仁差點遇襲，在場其他員警立即拔槍朝張男駕駛車輛的輪胎開出十一槍，雖然輪胎被打中呈現洩氣狀態，但張、陳二人仍頑強駕車逃至大同路二段，但最終因輪胎已無法行駛，車速大幅降低，便選擇棄車逃逸。

車內起出42公克安毒

警方抵達後發現兩嫌已經逃離，並在車內起出四二‧八公克安非他命，並回報分局組成專案小組追查兩嫌行蹤，五十七歲的陳姓男子同日下午被警方查緝到案。專案小組目前已掌握在逃的張姓男子行蹤，將持續追捕他，釐清毒品為誰持有。

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