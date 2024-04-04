東南亞毒品攻台趨勢》運毒集團吸收老外 扮背包客來台

運輸第一級毒品可處死刑或無期徒刑，罪責極重。圖為內政部長林右昌（左二）去年視察桃園機場安檢通關情形。 （資料照）

2024/04/04 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕近年來，我國緝毒單位發現從東南亞走私毒品來台案件有激增趨勢，且國際運毒集團走私樣態也從過往安排國人先出境、再於入境時藏毒的手法，轉為直接在境外吸收「毒騾」，安排他們假冒旅遊背包客運毒來台，以減少被查獲的機率；但此法已被我方洞悉，關務署台北關、調查局桃園市調查處機場站與航空警察局等，早已全面加強對這類可疑旅客的抽驗，並透過大數據分析及藉助緝毒經驗，陸續在國門截獲多起運毒案。

大數據分析加經驗 破多起闖關案

一名資深調查官表示，闖關來台的國際運毒案，主事者多為黑幫份子，他們與東南亞毒梟合作，由毒梟供貨、黑幫運毒集團吸收「毒騾」和安排走私，早幾年多半是吸收缺錢而鋌而走險的台灣人，安排他們前往中國、東南亞國家「旅遊」，幾天後再藏毒入境；藏毒花招百出，有人綁在身上、有人藏在食品中，甚至更早之前採取將毒品吞入腹中的「人體藏毒」法，直至發生多起毒品在人體中破裂的毒發身亡事件，這類玩命手法才被淘汰。

請繼續往下閱讀...

近年來，部分台灣毒犯與東南亞國家的毒梟合作愈趨緊密，手法也轉為直接物色泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞及印尼等國的社會底層民眾充當毒騾，其中以泰國人為大宗，相對成本變低，比如去年台北關查獲五名泰籍男子，將六十公斤海洛因藏在托運行李內企圖闖關，即屬典例。

值得注意的是，近來緝毒人員破獲多起大麻、海洛因闖關案，發現加拿大、澳洲及歐洲國家的白種人也被吸收為運毒交通，研判運毒集團認為白種人較不易被懷疑是運毒者，因而出現以白種人取代其他人種運毒的現象。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法