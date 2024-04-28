女子參加小麥產業文化節掉落溝渠骨折 大雅公所遭判國賠47萬

一名謝姓女子前年參加大雅區小麥產業文化節，卻不慎跌落水溝蓋旁的坑洞，謝女請求國家賠償，台中地院判大雅區公所應賠47萬9098元。（記者陳建志攝）

2024/04/28 13:45

〔記者陳建志／台中報導〕一名女子前年參加大雅區小麥產業文化節，行經大雅神林路1段時，因人潮眾多跌落水溝蓋旁未設置警示標誌及護欄的坑洞，造成脛骨、腓骨骨折，向大雅區公所和農田水利署提告請求57萬9098元國家賠償，台中地院審理後認為，該條道路為大雅區公所管理、維護，判決大雅區公所要國賠47萬9098元，可上訴。

判決指出，一名謝姓民眾2022年3月5日參加大雅區小麥產業文化節時，行經大雅區神林路1段231巷1弄旁的水溝蓋，不慎掉落水溝蓋旁，一個寬34公分、長80公分未設置警示標誌及護欄的坑洞，造成脛骨閉鎖性骨折挫傷、腓骨閉鎖性骨折挫傷、右部腰挫傷，事後向大雅區公所和農田水利署申請國家賠償，但兩機關都拒絕因而向法院提告。

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謝姓民眾認為，水溝蓋緊鄰道路，是大雅區公所為便利人車通行所鋪設，應由其管理、維護，因水溝蓋旁有這個坑洞，才導致她跌下去，應負國家賠償責任。且因該坑洞為農田設施所留設的取水口，且位在農田水利署所管理、維護的灌溉溝渠上，農田水利署對於該溝渠管理、維護有設置欠缺，也應負國家賠償責任，因此包括醫藥費、看護、薪資要求連帶賠償57萬9098元。

大雅區公所在審理時則表示，該水溝蓋在農水署管理的水利地上，且經會勘，該坑洞是農田設施留設的取水口，非屬水溝破損，應由農水署管理、維護，因此應由農水署負起國家賠償責任，並認為謝姓民眾請求的20萬精神慰撫金過高。

農水署則表示，該溝渠雖為其管理的水路，但原本未鋪設水溝蓋，是大雅區公所考量人車通行所需，自行鋪設水溝蓋，並留下取水口，大雅公所是該道路養護機關，其未在該坑洞旁設置警示標誌及護欄，因而造成民眾摔傷，自應由大雅公所負國家賠償責任。

台中地院審理後認為，該條道路為大雅區公所管理、維護，公所在設置水溝蓋時，未在該坑洞旁設置警示標誌或護欄防止用路人墜落，設置、管理顯然有欠缺，應負損害賠償責任。農田水利署對於該水溝蓋並不負管理之責，因此不負損害賠償責任，判大雅區公所應賠47萬9098元，可上訴。

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