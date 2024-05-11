澎湖潮間帶活動者眾 偷兒多次行竊機車置物箱終被逮

澎湖海岸線大盜趁民眾未拔車鑰匙，開置物箱竊取財物。（白沙警分局提供）

2024/05/11 13:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大海是澎湖人的冰箱，綿延的海岸線潮間帶活動者眾，潮汐時間常見機車成排停放，由於澎湖人習慣將貴重物品，放置在置物箱，卻成為小偷覬覦的對象，近日已有多人受害，白沙警分局據報後，調閱沿途監視器，鎖定特定對象，經守株待兔將陳姓嫌疑人以現行犯逮捕，暫時解決海岸線大盜肆虐疑慮。

白沙警分局調查指出，縱橫澎湖海岸線，偷遍各處潮間帶的摩托車之賊、導致許多「夜照求海」民眾財物損失的海岸線大盜，10日深夜終於賊星該敗，遭佈線多時的警方人贓俱獲當場逮捕。

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根據了解，澎湖海岸線大盜近期橫跨各鄉各處潮間帶犯案，利用村民夜間退潮下海撿拾螺貝，將摩托車停泊岸際的機會，趁機破壞摩托車置物箱，竊取車內現金等值錢物品，造成許多民眾財物及金錢損失，恨得牙癢癢卻找不到凶手，紛紛尋求警方協助。

白沙警分局偵查隊獲報後，積極偵查調閱各處路口監視器，針對可款疑人車進行比對，最終鎖定某位特定人士，昨（10）日晚間8時許，在西嶼鄉小門村海域查獲陳姓嫌疑人，近期利用海域退潮期間，民眾下海撿拾貝類，疏於看管停放在海邊之車輛，以徒手或持民眾插在機車上的鑰匙，撬（打）開機車置物箱，竊取車內財物。警方埋伏守候，在轄內海域發現陳嫌行蹤，跟監發現陳嫌撬開多輛機車置物箱行竊，全程錄影竊盜犯行，當場以現行犯逮捕。

白沙警分局守株待兔，將陳姓嫌疑人逮捕到案。（白沙警分局提供）

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