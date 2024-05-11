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首頁　>　社會

台中警臨檢「炸街猴」 逃逸移工欲衝撞被逮

逾期停居留越南移工欲衝撞警網遭逮。（讀者提供）

逾期停居留越南移工欲衝撞警網遭逮。（讀者提供）

2024/05/11 13:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕公路局台中區監理所、霧峰警分局於5月9日、10日連續2天執行防制噪音改裝車輛勤務，共取締4起酒駕及17輛違規噪音車，有3名逾期停居留越南移工欲衝撞攔查警網，遭警方喝令「不要動」逮捕到案，違反就業服務法移送移民署專勤隊收容。

「通通不准動、引擎熄火」，霧峰警分局昨晚（10日）10時40分許，於大里區中興路二段與東榮路口執行路檢，一輛銀色自小客車欲加速衝撞遭喝令停車，警方查出車上5名均為外籍人士，其中有3人為逾期停居留越南移工，依法移送台中市專勤隊收容。

國光派出所副所長林辰陽說，大里山區道路彎曲，常成為改裝噪音車「炸街猴」練技車道，9日、10日執行取締酒駕、防制危駕執法，並配合環保局與台中區監理所針對噪音改裝車輛實施「環警監聯合稽查」專案。

警方共取締4件酒駕、攔檢34輛噪音車，有17輛不合格依噪音管制法及空污管制法舉發，共計罰鍰新台幣4萬4100元。

霧峰警分局表示，將持續加強酒後駕車及噪音改裝車輛取締工作，呼籲民眾行車經路檢站時應降低車速，並依指示停車受檢避免受罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

公路局台中區監理所、霧峰警分局防制噪音改裝車輛。（讀者提供）

公路局台中區監理所、霧峰警分局防制噪音改裝車輛。（讀者提供）

霧峰警方攔查酒駕車輛。（讀者提供）

霧峰警方攔查酒駕車輛。（讀者提供）

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